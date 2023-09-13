Ближайшие к Земле черные дыры в десять раз ближе, чем считали ранее

Астрономы предполагают существование черных дыр всего в 150 световых годах от Солнца.

Команда исследователей под руководством Стефано Торниаменти из Падуанского университета выяснила, что ближайшие к Земле черные дыры могут находиться в скоплении звезд, расположенном на расстоянии около 150 световых лет от Солнца.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые провели симуляции движения и эволюции звезд в Гиадах – скоплении звезд, видимом в созвездии Тельца. Результаты этих симуляций они сравнили с фактическими наблюдениями, сделанными с помощью космического телескопа Gaia.

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Модели, которые лучше всего согласовывались с наблюдениями Гиад, имели две или три черных дыры внутри этого скопления, образовавшегося одновременно из одного массивного облака газа и пыли миллионы лет назад. Теперь они, возможно, бродят одиноко галактикой.

Эти черные дыры, несомненно, ближе к Земле в десять раз от тех, которые были открыты весной 2023 года.

Ранее ближайшими к Земле черными дырами называли Gaia BH1 и Gaia BH2, обнаруженные с помощью космического телескопа Gaia. BH1 расположена в 1560 световых годах от нашей планеты в созвездии Змея, BH2 — на расстоянии 3800 световых лет в созвездии Центавра.

Напомним, ранее была опубликована первая в истории фотография черной дыры в центре Млечного Пути.

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