Близнец Млечного Пути: ученые обнаружили новую галактику

Новую галактику решили назвать Бенгальский Огонь, потому что вокруг нее было замечено почти двадцать блестящих шарообразных скоплений.

С помощью космического телескопа Джеймс Вебб (JWST) астрономы обнаружили галактику, очень похожую на Млечный Путь на ранних этапах эволюции.

Об этом пишет Science Alert.

Новую галактику назвали Бенгальский Огонь – вокруг нее заметили около двух десятков блестящих шарообразных скоплений.

Снимки "Джеймса Уэбба" свидетельствуют, что Бенгальский Огонь существовал, когда Вселенной было всего четыре миллиарда лет. Это значит, что эта галактика, как и Млечный Путь, начала формироваться очень давно.

Если Бенгальский Огонь повторит судьбу Млечного Пути, то есть будет поглощать другие галактики, то примерно через девять миллиардов лет он может стать очень похожим на нашу галактику. Это открытие поможет астрономам понять, как когда-то развивался Млечный Путь.

Напомним, японские ученые утверждают, что недалеко от центра Млечного Пути им удалось обнаружить признаки существования необычной черной дыры, являющейся звеном в эволюции этих недостающих объектов.

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