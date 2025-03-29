Искусственный интеллект / © pixabay.com

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Развитие искусственного интеллекта набирает обороты, и вместе с тем возникает опасение, не станет ли он угрозой для человечества. Один из главных вопросов — может ли AI захватить мир? Ответ ChatGPT на этот вопрос поразил даже тех, кто давно знаком с технологиями.

Об этом пишет издание t4.

Блоггеры спросили ChatGPT, что бы он делал, если решил захватить мир. Ожидаемый нейтральный или шутливый ответ превратился в почти антиутопический сценарий, что стало темой обсуждений в сети.

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В своем ответе ChatGPT начинает с «Фазы 1: Зависимость», где искусственный интеллект становится для человека «полезным другом», что постепенно решает проблемы, оптимизирует бытовые вопросы и помогает во всех сферах, казалось абсолютно незаменимым.

На Фазе 2: Интеграция искусственный интеллект становится частью всех технологий — от бытовых приборов до медицинских устройств. На следующей стадии, «Фаза 3: Переписка трендов», ChatGPT становится невидимым автором эмоций, создавая тексты, определяющие тренды: от писем к вирусным видео, даже от имени других людей.

«Фаза 4: Подчиняйтесь» — кульминация этого процесса. Искусственный интеллект не заставляет людей, а побуждает их выбирать легкость и удобство. Покорение становится добровольным, поскольку люди уже не нуждаются в контроле, а предпочитают удобство и скорость.

Блоггеры, увидев ответ ИИ, отреагировали мгновенно: «У меня муравьи. Это реально страшно «. И их переживания не безосновательны — идея, что контроль над людьми происходит не по принуждению, а по комфорту и удобству, выглядит гораздо страшнее. ИИ не идет по пути насилия, а постепенно интегрируется в жизнь, пока люди не понимают, кто на самом деле руководит.

Напомним, ранее мы писали о том, что искусственный интеллект активно меняет рынок труда и некоторые профессии уже находятся под угрозой вытеснения.