Блоггеры сообщают об опасности телефонных разговоров с ChatGPT: что они узнали

При тестировании телефонного ChatGPT блоггеры обнаружили, что этот формат может быть опасен для конфиденциальности пользователей.

Блоггеры протестировали новую возможность общения с ChatGPT через телефонный звонок и обратили внимание на несколько важных аспектов.

Об этом пишет The Sun.

Для того чтобы пообщаться с нейросетью, нужно позвонить по номеру 1-800-ChatGPT (или 1-800-242-8478), и оператор соединит с ИИ, говорящим человеческим голосом.

Этот голос производит впечатление реального человека, хотя, как отметили блоггеры, распознать искусственный интеллект можно с его чрезмерным оптимизмом. Это выглядит неестественно, поскольку ИИ готов ответить на любые вопросы, невзирая на их нелепость.

Разговор начинается с предупреждения, что звонок может быть прослушан из соображений безопасности. В процессе общения блоггеры спросили у ChatGPT, как это быть телефонным номером и чем этот формат отличается от текстовых сообщений.

ИИ ответил, что люди задают ему самые разные вопросы — от технической поддержки до установления напоминаний. Кроме того, он добавил, что некоторые пользователи даже практикуют языки по телефону, поскольку ему удается общаться на нескольких языках, включая французский, китайский, финский и суахили.

Телефонный формат делает ChatGPT доступным для тех, кто предпочитает говорить, а не печатать. Он также отметил, что это дает серьезность в общении, в отличие от текстовых запросов. Однако есть важное ограничение: бесплатно можно общаться всего 15 минут, после чего нужно оформить подписку, которая обновляется ежемесячно.

Блоггеры отметили, что прослушивание разговоров по соображениям безопасности может создавать дискомфорт, поэтому рекомендуют не делиться личной информацией во время разговора. ИИ может быть полезным для планирования отпусков, подготовки к собеседованиям или изучения иностранных языков, но лучше ограничить его использование для таких целей во избежание рисков конфиденциальности.

Напомним, у ChatGPT произошел глобальный сбой. Тысячи пользователей по всему миру сообщают о проблемах в работе чат-бота.

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