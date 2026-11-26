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- Наука и IT
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Бобровая луна 2026 года — невероятные фото со всего мира
Бобровая луна 24 ноября собрала сотни фотографов по всей планете.
Ноябрьская полная луна, известная как Боброва луна, достигла пика своей яркости 24 ноября 2026 года.
Суперлуна возникает тогда, когда полнолуние совпадает с моментом его наибольшего приближения к Земле на эллиптической орбите — точкой, называемой перигеем. В момент наибольшего сближения с Землей полная Луна может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем тогда, когда она находится подальше от нашей планеты.
ТСН.ua предлагает посмотреть фото Бобровой луны из разных уголков мира.
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