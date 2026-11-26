На этот раз Луна была больше на 14% и на 30% ярче / © Associated Press

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Ноябрьская полная луна, известная как Боброва луна, достигла пика своей яркости 24 ноября 2026 года.

Суперлуна возникает тогда, когда полнолуние совпадает с моментом его наибольшего приближения к Земле на эллиптической орбите — точкой, называемой перигеем. В момент наибольшего сближения с Землей полная Луна может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем тогда, когда она находится подальше от нашей планеты.

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ТСН.ua предлагает посмотреть фото Бобровой луны из разных уголков мира.

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Германия / © Associated Press

Греция / © Associated Press

Германия / © Associated Press

США / © Associated Press

Нью-Йорк / © Associated Press

Ливан / © Associated Press

Ливан / © Associated Press

Таиланд / © Associated Press

Турция / © Associated Press

Ватикан / © Associated Press

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