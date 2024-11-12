"Бобровая" Луна в ноябре: как и когда можно увидеть яркое суперполное

15 ноября состоится последний, четвертый Супермесяц 2024 года, когда освещенность Луны достигнет 100%.

Об этом пишет Live Science.

Супермесяц возникает через эллиптическую орбиту Луны, когда она приближается к своей ближайшей точке к Земле – перигею. Когда полная Луна находится на расстоянии 90% от этой точки, она становится Суперлуной. Ноябрьская полная Луна часто называют "Бобровой", ведь в это время бобры строят зимние плотины. Также его называют Морозной, Снежной или Замерзшей Луной.

Супермесяц возникает, когда Луна приближается к малейшему расстоянию до Земли – перигею. Когда он находится на расстоянии 90% от этой точки, становится Суперлуной. Ноябрьская полная Луна получила название "Бобровая" из-за того, что именно в это время бобры строят зимние плотины. Кроме того, он имеет другие названия – Морозная, Снежная и Замерзшая Луна.

Официально полная Луна состоится 15 ноября в 16:28 по восточному времени (21:28 UTC), но лучше всего ее наблюдать во время восхода Луны на востоке, вскоре после захода Солнца. Однако в Северной Америке Луна сойдет значительно раньше захода Солнца, поэтому лучшее время для наблюдения будет 16 ноября, когда Луна поднимется через 20-30 минут после захода Солнца.

В ночь на 15 ноября у Бобровой Луны можно увидеть яркое скопление звезд Плеяды в его нижнем левом углу, а 16 ноября они будут в верхнем правом углу.

Для наблюдения за Луной не требуются оптические приборы, но бинокли и телескопы помогут увидеть детали на его поверхности.

Напомним, учёные выдвинули новую шокирующую теорию происхождения Луны.

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