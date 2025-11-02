ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
192
Время на прочтение
1 мин

Бобровая суперлуна: когда наблюдать уникальное явление

В начале ноября 2025 над Землей взойдет Бобровое полнолуние. Ноябрьское полнолуние достигнет своего пика в 14:30 по киевскому времени.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Бобровая луна в этом году наступит 5 ноября, в среду

Бобровая луна в этом году наступит 5 ноября, в среду / © Associated Press

5 ноября в небе можно будет увидеть первую суперлуну года. Это самое близкое полнолуние с февраля 2019 года.

Об этом сообщает «Мы — Украина».

По данным AstroPixels, Луна приблизится к Земле на расстояние 356 980 км.

Суперлуна наступает, когда луна достигает перигея, или ближайшей к нашей планете точки, благодаря чему она кажется больше и полнее.

Следующую суперлуну можно будет увидеть в декабре.

Как полная Луна влияет на человека

Наибольшее влияние полная Луна оказывает на женщин и психологически неуравновешенных людей. В это время нужно контролировать свои эмоции, ведь полнолуние делает людей слишком возбужденными и импульсивными. В то же время, полная Луна придает человеку дополнительную энергию. Итак, на полнолуние и несколько последующих дней следует быть терпимыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.

Ранее сообщалось, что 5 ноября в 15:19 (gmt+2) происходит полнолуние в Тельце — момент, когда Луна достигает своей максимальной полноты, подсвечивая не только ночное небо, но и внутренние ландшафты нашей жизни.

Дата публикации
Количество просмотров
192
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie