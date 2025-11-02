- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 1 мин
Бобровая суперлуна: когда наблюдать уникальное явление
В начале ноября 2025 над Землей взойдет Бобровое полнолуние. Ноябрьское полнолуние достигнет своего пика в 14:30 по киевскому времени.
5 ноября в небе можно будет увидеть первую суперлуну года. Это самое близкое полнолуние с февраля 2019 года.
Об этом сообщает «Мы — Украина».
По данным AstroPixels, Луна приблизится к Земле на расстояние 356 980 км.
Суперлуна наступает, когда луна достигает перигея, или ближайшей к нашей планете точки, благодаря чему она кажется больше и полнее.
Следующую суперлуну можно будет увидеть в декабре.
Как полная Луна влияет на человека
Наибольшее влияние полная Луна оказывает на женщин и психологически неуравновешенных людей. В это время нужно контролировать свои эмоции, ведь полнолуние делает людей слишком возбужденными и импульсивными. В то же время, полная Луна придает человеку дополнительную энергию. Итак, на полнолуние и несколько последующих дней следует быть терпимыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезное.
Ранее сообщалось, что 5 ноября в 15:19 (gmt+2) происходит полнолуние в Тельце — момент, когда Луна достигает своей максимальной полноты, подсвечивая не только ночное небо, но и внутренние ландшафты нашей жизни.