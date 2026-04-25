Бобры захватывают Арктику: как животные меняют северные реки и озера

В последние восемнадцать лет в канадской Арктике ученые фиксируют стремительное распространение бобров, которые массово строят дамбы и домики вдоль местных рек и озер. Исследователи выяснили, что миграция этих животных стала возможной благодаря повышению температуры в регионе более чем на три градуса, что способствовало разрастанию кустарников, необходимых грызунам для питания и строительства.

О том, как ученые реконструировали хронологию появления этих животных с помощью следов от укусов на ветвях и спутниковых снимков, рассказывает Earth.com.

Чтение истории по сгрызенным веткам

Поскольку никто не зафиксировал точной даты появления первых бобров в тундре, команде учёных пришлось буквально читать прошлое с самого ландшафта. Специалисты использовали метод дендрохронологии: они изучали кольца роста на небольших кустах ивы и ольхи, которые срезали грызуны для своих нужд. Проанализировав 94 образца сгрызенных растений вдоль 130-километрового участка местного шоссе, исследователи установили, что первые следы активности бобров на севере датируются 2008 годом.

«Бобры эффективно вписывают свою историю в ландшафт каждым срезанным кустом и каждым прудом, который они создают, преграждая ручьи», — объяснила доктор Джорджия Хоул.

Данные, полученные из растений, совершенно совпали с анализом спутниковых снимков начиная с 1984 года. Статистические модели зафиксировали внезапное расширение площади поверхностных вод именно в те годы, когда на ветвях появлялись интенсивные следы от укусов.

Воздействие на экосистему и местных жителей

Строительная деятельность бобров приводит к быстрым и масштабным изменениям в окружающей среде, что вызывает серьезную обеспокоенность среди коренных общин региона. Трансформация рек и озер оказывает непосредственное влияние на популяции рыб, что, в свою очередь, угрожает традиционному образу жизни и промыслам местного населения.

Авторы исследования подчеркивают, что вместе с последующим потеплением Арктики присутствие этих грызунов будет только расти. Однако разработанный учеными метод позволит и дальше отслеживать эти экологические изменения, что поможет местным общинам и властям лучше адаптироваться к новым условиям и принимать взвешенные решения по защите северной природы.

