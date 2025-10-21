"Бог хаоса" летит к Земле: ударит ли астероид Апофис по планете

Астероид / © Pixabay

Реклама

Анимация, показывающая опасное приближение гигантского астероида Апофис к Земле, стремительно распространяется в соцсетях и вызывает беспокойство. Уже 13 апреля 2029 этот космический камень пролетит рекордно близко к нам. В NASA дали окончательный прогноз, следует ли человечеству готовиться к катастрофе.

Об этом пишет IFS science.

В сети, в частности на странице Cosmoknowledge в Facebook, появилось видео, моделирующее траекторию астероида 99942 Апофис. На кадрах его путь лежит тревожно близко к нашей планете. Это вызвало значительный интерес и новую волну разговоров о возможном конце света.

Реклама

По прогнозам NASA, 13 апреля 2029 года Апофис действительно приблизится к Земле на расстояние всего 32 000 километров. Чтобы понять масштаб, это ближе, чем орбиты некоторых геостационарных спутников.

Более того, астероид будет настолько ярким, что жители Восточного полушария (части Европы, Африки и Азии) смогут увидеть его невооруженным глазом — как яркую движущуюся небом звезду.

Несмотря на то, что 32 000 км — это мизерное расстояние по космическим меркам, астрономы совершенно спокойны. В 2021 году Апофис уже пролетал мимо Земли, и ученые использовали этот момент для проведения мощных радиолокационных наблюдений, чтобы сверхточно рассчитать его орбиту.

До этого NASA предполагало ничтожную вероятность столкновения в конце века, но новые данные полностью это исключили.

Реклама

«Столкновение в 2068 году больше невозможно, и наши расчеты не показывают никакого риска столкновения по крайней мере в течение следующих 100 лет», — заявил Давиде Фарноккиа из Центра изучения околоземных объектов NASA.

Апофис, названный в честь египетского бога-змея, олицетворявшего хаос и стремившийся поглотить Солнце, станет уникальной возможностью для науки. NASA планирует использовать этот близкий пролет, чтобы подробно изучить космическое тело.

К астероиду будет направлен космический аппарат OSIRIS-APEX (тот самый, что ранее доставил на Землю образцы из астероида Бенна). Поэтому вместо катастрофы 2029 год подарит человечеству бесценные научные данные об одном из самых интересных космических «соседей».

Напомним, ученые из Принстонского университета считают, что на окраине Солнечной системы может скрываться еще один мир — «Планета Y» размером примерно с Землю и, вероятно, каменистый.