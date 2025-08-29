- Дата публикации
Боги, которым поклонялись 3000 лет назад: в Перу нашли редкую фреску доинкского периода
Археологи обнаружили в Перу уникальную разноцветную фреску, которая датируется доинским периодом и изображает рыб, звезд и мифологических существ.
На северо-западном побережье Перу археологи обнаружили уникальную разноцветную фреску, возраст которой составляет 3000 лет. Она датируется Формационным периодом (2000-1000 гг. до н.э.), когда в регионе возникли первые сложные общества.
Об этом пишет Live Science.
На фреске сохранились синие, желтые, красные и черные краски, а также изображения рыб, звезд и мифологических существ.
"Образы, декоративные техники и исключительное состояние хранения делают это действительно беспрецедентным открытием в регионе", - заявила Сесилия Маурисио, археолог из Папского католического университета Перу, нашедшая фреску.
Фреска имеет почти 6 метров в длину и 2,9 метра в высоту. По словам Маурисио, на ее южной части изображена крупная птица с распростертыми крыльями, возможно, орла или сокола, а на северной — растения, звезды и фигуры, похожие на шаманов.
Находка была сделана на археологическом участке Уака-Йоланда, который, вероятно, был заселен одновременно с Чавином-де-Уантаром, крупным ритуальным центром в Андах до рождения империи инков. В отличие от фресок, найденных в Чавине, эта фреска отражает уникальную прибрежную художественную традицию, включая изображения рыб и рыболовных сеток.
Поскольку Уака-Йоланда не является официально защищенным археологическим памятником, исследователи призывают Министерство культуры Перу и другие организации сохранить объект, чтобы защитить это редкое окно в прошлом.
Напомним, археологи обнаружили в Перу древний город Пенико , проливающий свет на цивилизацию Караль. Возраст города составляет около 3500 лет.