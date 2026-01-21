Богиня рассвета ранней вселенной: телескоп Вебба увидел одну из древнейших сверхновых

Эос. Фото: Coulter et al. / JWST

Космический телескоп James Webb Space Telescope зафиксировал одну из древнейших известных сверхновых во Вселенной — взрыв массивной звезды, произошедший примерно через 1 миллиард лет после Большого взрыва. Объект получил название Eos — в честь богини рассвета из древнегреческой мифологии.

Об этом сообщило издание Live Science.

Снимки сверхновой II типа были сделаны 1 сентября и 8 октября 2025 года. Исследователи объясняют: наблюдать отдельные звезды из ранней Вселенной почти невозможно из-за огромных расстояний. Но сверхновые, возникающие во время коллапса массивных звезд, яркие настолько, что становятся заметными даже на фоне целых галактик.

Чтобы зафиксировать далекую сверхновую, команда использовала гравитационное линзирование — эффект, когда массивные объекты искривляют пространство-время и усиливают свет источников, лежащих за ними. Именно так ученым и удалось рассмотреть Эос.

Вспышка была богата водородом, а ее среда почти не содержала тяжелых элементов. По расчетам исследователей, предшественница сверхновой имела менее 10% «тяжелых металлов» от уровня Солнца. Такой химический состав подтверждает, что звезда принадлежала к очень раннему поколению, которое сформировалось до того, как Вселенная обогатилась тяжелыми элементами.

Анализ ультрафиолетового излучения показал: Эос является сверхновой типа II-P — ее яркость долго держится на постоянном уровне, прежде чем начать угасать. Исследователи предполагают, что телескоп зафиксировал объект на завершающих этапах этого «плато».

Пока не ясно, насколько характеристика Эос типична для массивных звезд той эпохи. Для выводов ученым нужно больше примеров сверхновых ранней Вселенной.

Ученые отмечают, что такие наблюдения помогут лучше понять, как формировались первые звезды, как они распространяли тяжелые элементы — основы для дальнейшей жизни — и как менялись галактики в течение миллиардов лет.

