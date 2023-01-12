Более 100 дней жизни Солнца за час: в NASA показали, что происходит на нашей звезде (видео)

Центр космических полетов имени NASA имени Годдарда обнародовал видео продолжительностью 1 час, на котором можно увидеть 133 дня жизненной активности Солнца.

Об этом пишет ScienceAlert.

Из серии изображений, созданных камерами космического аппарата Solar Dynamics Observatory (SDO), в NASA создали потрясающий видеоролик. Он длится всего 1 час, но за это время можно наблюдать, что происходило с нашим Солнцем в течение 133 дней.

На новом видео можно увидеть, что на Солнце постоянно что-то происходит, а поверхность звезды постоянно меняется. В частности, можно увидеть огромные петли из плазмы, сгибающиеся вдоль силовых линий магнитного поля звезды. Также здесь показаны солнечные вспышки и выбросы плазмы в космос, создающие опасную космическую погоду.

Аппарат SDO изучает внутреннюю часть Солнца, его магнитное поле и горячую плазму в солнечной короне. Ежедневно космический аппарат создает примерно 70 тысяч изображений звезды, а общий объем данных достигает 1,5 терабайта.

Ранее ученые заявили, что в магнитном поле Земли образовалась трещина из-за мощного потока солнечных частиц, которые вырвались из Солнца во время очередной солнечной вспышки. Эта дыра в магнитосфере позволила заряженным солнечным частицам проникнуть глубже в атмосферу планеты, в результате чего в небе над Норвегией заметили необычное, очень редкое розовое полярное сияние.

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