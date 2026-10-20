Более 2 тысяч серебряных монет пролежали в земле 900 лет: почему их могли закопать

Средневековые монеты, найденные в Чехии. Источник: Институт ахеологии Академии наук Чехии

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Более 2150 серебряных монет обнаружили на вспаханном поле вблизи города Кутна-Гора в Чехии. Сокровище пролежало в земле примерно 900 лет. Монеты сначала хранились в керамическом сосуде, однако из-за вспашки от него осталось только дно, а серебро рассыпалось по поверхности и попало глубже в грунт.

О находке сообщает Академия наук Чехии. Исследователи считают клад одним из самых выдающихся монетных открытий последнего десятилетия.

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Монеты времен трех правителей

Серебряные денарии чеканили во времена трех представителей династии Пршемысловичей: короля Вратислава II и князей Бржетислава II и Борживоя II. Их правление пришлось примерно на 1085-1107 годы.

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По предварительным оценкам, клад зарыли в первой четверти XII века. Монеты, скорее всего, чеканили на пражском монетном дворе из серебра, которое завозили в Богемию — историческую область, ныне часть Чехии.

В составе монет обнаружили не только серебро, но и медь, свинец и другие металлы. Исследование их состава может помочь установить происхождение сырья, из которого производились деньги.

Средневековые монеты, найденные в Чехии. Источник: Институт ахеологии Академии наук Чехии

Почему сокровище оказалось под землей

Археологи предполагают, что монеты спрятали в период политической нестабильности. В начале XII века представители династии Пршемысловичей сражались за княжеский престол в Праге. Из-за конфликтов по территории вблизи Кутной Горы могли передвигаться враждующие войска.

Исследователи не исключают, что деньги предназначались для выплаты военным или были военной добычей. В то же время точно установить, кто и при каких обстоятельствах зарыл монеты, пока невозможно.

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Сколько мог стоить средневековый клад

Определить точную покупательную способность этих денег сложно: данных о ценах и стоимости товаров на рубеже XI–XII веков недостаточно. Однако археолог Филипп Велимский из Института археологии Академии наук Чехии подчеркивал, что для обычного человека такая сумма была бы невероятной.

По его словам, богатство сравнимо с выигрышем миллиона в лотерею. Это не означает, что клад имел такую же современную денежную стоимость, а лишь передает масштаб суммы для человека того времени.

Сейчас специалисты очищают монеты, фотографируют их и готовят к каталогизации. Также запланированы рентгеновские исследования и спектральный анализ, которые помогут подробнее изучить состав металла и происхождение серебра.

Необычные археологические находки — последние новости

На острове Исла-де-лос-Эстадос у Патагонии археологи обнаружили обломки судна и следы временного лагеря. Они могут быть связаны с экипажем шхуны-брига «Эспора», потерпевшей аварию 1873 года во время экспедиции охотников на пингвинов. Среди находок — деревянные конструкции, бусины, пуговицы и морские детали. Следы кораблекрушения XIX века могут помочь восстановить историю моряков, которые после аварии оказались на отдаленном острове.

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В Египте фермер во время работы на своем участке наткнулся на каменные обломки, которые привели археологов к фрагментам двух огромных царских статуй. Одна из них, вероятно, изображает Рамсеса II — одного из известнейших фараонов Древнего Египта. По оценкам специалистов, высотой с постаментом скульптура могла достигать 8,5 метра. Статуи древнеегипетского фараона пока исследуют, ведь часть монументов не сохранилась.

Еще одно ценное сокровище археологи обнаружили на затонувшем корабле у хорватского острова Млет. Судно, датируемое концом VII или началом VIII века, перевозило византийские драгоценности, в частности золото, пояса с драгоценными камнями и императорское кольцо. Находка помогает лучше понять морскую торговлю и жизнь элиты того времени. Клад Византии на дне моря стал одним из самых заметных подводных археологических открытий этого года.

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