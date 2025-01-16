Более 20 000 лет истории под сомнением: "человек Усикава" оказался медведем

Окаменелости были обнаружены в конце 1950-х годов в городе Тойохасе, но со временем возникли сомнения в их принадлежности.

В новом исследовании выяснилось, что 20-тысячелетние окаменелости, известные как "человек Усикава", считавшиеся одними из древнейших останков человека в Японии, на самом деле принадлежат древнему бурому медведю.

Об этом пишет Livescience.

Окаменелости были обнаружены в конце 1950-х годов в городе Тойохасе, но со временем возникли сомнения в их принадлежности. Как отметил руководивший исследованием антрополог Ген Сува из Токийского университета, вопрос о природе останков поднимался еще в 1980-х годах. Результаты нового анализа, опубликованные в декабре 2024 г. в журнале Anthropological Science, подтвердили, что найденные кости принадлежат бурому медведю (Ursus arctos).

Как произошло такое недоразумение?

В 1950-х годах японские ученые обладали ограниченным пониманием анатомии медведей, поскольку подобные кости редко находились в археологических раскопках страны. Это и послужило причиной ошибочной идентификации. Тогда останки были описаны как плечевая кость и головка бедренной кости человека, жившего более 20 000 лет назад. Новое исследование, включавшее визуальный анализ и компьютерную томографию, установило, что эти кости на самом деле принадлежат медведю.

Новое исследование установило, что окаменелости японского "человека Усикава", которые когда-то считали человеческими, жившими более 20 000 лет назад, действительно произошли от медведя.

Другие находки на японском материке

Учитывая опровержение подлинности "человека Усикава", древнейшими человеческими окаменелостями в Японии в настоящее время считаются фрагменты костей, найденные в карьере вблизи города Хамакита. Они принадлежат двум людям, жившим примерно 14 000 и 17 000 лет назад.

На островах Рюкю, расположенных между Японией и Тайванем, также были обнаружены окаменевшие человеческие останки. Их возраст оценивается в пределах от 18000 до 32000 лет.

Эта история не уникальна. Например, в 1990-х годах в пещере на Аляске нашли кость, которую сначала считали медвежонком, но более поздние исследования показали, что она принадлежит коренной жительнице Америки, жившей около 3000 лет назад.