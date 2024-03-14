Более 5000 лет: самая старая в мире помада найдена в стране, где когда-то был запрещен макияж

Археологи обнаружили самую старую в мире известную губную помаду на юго-востоке Ирана.

Об этом пишет BBC.

Насыщенная красная краска для губ, находившаяся в каменном флаконе, была найдена на древнем кладбище в 2001 году, но исследователям понадобилось немало времени, чтобы ее идентифицировать.

Хотя помада существует уже не менее 5500 лет, ученые были удивлены, обнаружив ее в стране, когда-то запретившей макияж и косметику. Иран отказался от косметических товаров после Исламской революции в 1979 году, но в конце концов ослабил свои ограничения, позволив носить макияж только женщинам, не работающим в правительстве и студенткам-медикиням.

В отличие от современных помад ее, вероятно, наносили кисточкой, утверждает международная команда ученых. Открытие пролило новый свет на "публичные образы женской привлекательности" в изменчивом бронзовом веке.

Самая старая в мире известная помада / Фото: nature.com

Один из исследователей, проанализировавший находку, профессор археологии Массимо Видале из Падуанского университета в Италии, рассказал, что ему нравится представлять, как ее носили женщины "элитных обществ 5000 лет назад".

Флакон с косметической пастой был найден на кладбище третьего тысячелетия до нашей эры у реки Халил в провинции Керман на юго-востоке Ирана.

Это был один из многочисленных артефактов, которые всплыли на поверхность после наводнения и попали в руки мародеров, прежде чем были возвращены иранскими властями.

Профессор Видале рассказал: "Мы были удивлены, потому что вещество очень отличалось от серых компактных веществ, которые мы раньше находили в других флаконах. Когда мы вставили долото в отверстие, из него высыпался рыхлый однородный порошок темного серо-фиолетового цвета".

Самая старая в мире известная помада / Фото: nature.com

Когда команда проанализировала засохший порошок, они обнаружили, что он содержит гематит, который "придает пасте насыщенный красный цвет". В сочетании с другими ингредиентами, в частности растительными маслами и восками, он образовал "самое то, что можно ожидать от современной губной помады", сказал профессор Видале.

Общество в регионе значительно изменилось со времен бронзового века, и современная иранская теократия не очень одобрительно относится к таким косметическим украшениям. Но в те времена, как говорят исследователи, зарождавшаяся элита эпохи использовала макияж как часть "демонстрации роскоши и высшего статуса".

Профессор Видале опасается утверждать, что он открыл самую старую в мире помаду, поскольку всегда существует вероятность того, что может быть найден более ранний образец. Однако он сказал: "Скажем так, наша помада достаточно ранняя, и мне нравится воображать, что женщины раннего Ирана были звездами элитных обществ 5 000 лет назад. Но будущие исследования скажут больше".

Напомним, ученые обнаружили земную кору в возрасте 3,3 млрд лет. Исследователи считают, что эти фрагменты могут представлять собой самые старые из известных землетрясений на Земле.

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