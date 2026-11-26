Bathynomus. Фото: NOAA / Wikimedia Commons

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Китайские учёные раскрыли секрет выживания гигантского ракообразного Bathynomus jamesi, обитающего на глубине около 900 метров и способного обходиться без пищи более пяти лет. Как выяснилось, выдерживать длительное голодание ему помогает генетическая особенность, связанная с бактериями в его организме.

Об этом сообщило издание El Confidencial.

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Гигантский изопод обитает в условиях низких температур, огромного давления и ограниченного доступа к пище. Несмотря на неблагоприятную среду обитания, этот ракообразный может достигать полуметра в длину. Его организм приспособлен к максимально эффективному использованию доступных питательных веществ и сокращению энергозатрат во время длительного голодания.

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Чтобы выяснить, как работает этот механизм, учёные сравнили геномы Bathynomus jamesi и родственного вида Bathynomus doederleini, обитающего на меньшей глубине — около 300 метров.

Оказалось, что глубоководный вид не только имеет большие размеры, но и отличается особым строением пищеварительной системы. Его желудок способен расширяться, занимая до двух третей полости тела. Благодаря этому ракообразное может потреблять большое количество пищи за один раз и в течение длительного времени использовать накопленные запасы.

Как гигантское существо выживает годами без пищи

Одним из важнейших открытий исследователей стал ген ND1, участвующий в регуляции энергетического обмена. Учёные установили, что ракообразное не унаследовало его от своих предков, а получило от симбиотической бактерии. Такой процесс называют горизонтальным переносом генов.

Чтобы проверить, как эта генетическая особенность влияет на способность переносить голодание, исследователи провели эксперимент с рыбками данио-рерио, которых генетически модифицировали для повышения уровня экспрессии ND1.

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Результаты эксперимента оказались разными в зависимости от температуры среды. В обычных условиях модифицированные рыбы быстрее расходовали энергию и хуже переносили недостаток пищи. Однако при низких температурах, приближенных к условиям на дне океана, они могли выживать без пищи на 37% дольше, чем другие особи.

Исследователи выяснили, что холод запускает механизм, который снижает активность митохондрий и замедляет обмен веществ. Это позволяет организму более экономно расходовать накопленные энергетические запасы.

По словам одного из авторов исследования Цзяньбо Юаня, ген ND1 действует как своеобразный «клапан», регулирующий энергетический обмен в зависимости от условий окружающей среды.

Какую роль в выживании ракообразного играют бактерии

В ходе исследования ученые также обнаружили в желудке гигантского изопода бактерии из группы хламидий. Они способны вырабатывать и накапливать жиры, которые потенциально могут быть полезны для организма ракообразного.

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Хотя некоторые представители этой группы бактерий вызывают заболевания у других животных, обнаруженные микроорганизмы на протяжении миллионов лет эволюционировали, приспосабливаясь к сосуществованию с изоподами.

Bathynomus jamesi. Фото: Питер К. Л. Нг, Конни М. Сидабалок, Тхань Сон Нгуен

Напомним, ранее учёные обнаружили, что тараканы могут выполнять важную экологическую функцию, о которой раньше почти не говорили.

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