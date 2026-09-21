Болезнь Альцгеймера перестает быть неизлечимой: ученые говорят о переломе

Альцгеймер / © Getty Images

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Исследования болезни Альцгеймера и деменции испытывают важный переломный момент. В последние годы появились препараты, способные умеренно замедлять прогрессирование болезни на ранних стадиях, а ученые все больше внимания уделяют профилактике и ранней диагностике.

Об этом говорится во Всемирном отчете о болезни Альцгеймера за 2026 год, пишет Science Alert.

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Его авторы отмечают, что возможность полного лечения пока остается далекой, однако перспективы борьбы с заболеванием сегодня значительно шире, чем раньше.

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В отчете нынешний этап исследований сравнивается с онкологией 1990-х годов, когда первые методы лечения рака были еще несовершенными, но стали основой для будущих комбинированных терапий, персонализированной медицины и раннего вмешательства.

Часть случаев деменции можно отсрочить

По данным исследований, до 45% случаев деменции потенциально можно предотвратить или отсрочить, если в течение жизни снижать влияние 14 факторов риска.

Среди них высокое артериальное давление, депрессия, недостаточная физическая активность, курение, диабет, чрезмерное употребление алкоголя и повышенный уровень холестерина.

Это особенно важно, учитывая прогнозы, по которым к 2050 году количество людей с деменцией в мире может составить 139 миллионов. Даже небольшая отсрочка начала когнитивных нарушений потенциально может сократить количество случаев на миллионы.

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Появились первые препараты, влияющие на течение заболевания

Важным событием явилось одобрение препаратов донанемаб и леканемаб. Они стали первым полностью одобренным лекарством, которое продемонстрировало способность умеренно замедлять прогрессирование ранней стадии болезни Альцгеймера, а не только бороться с ее симптомами.

В то же время среди ученых нет полного согласия относительно того, насколько значителен клинический эффект этих препаратов. Исследования показывают, что они могут по-разному действовать на разных пациентов.

За последнее десятилетие количество находящихся в разработке препаратов от деменции возросло примерно на 40%. Ученые изучают 158 потенциальных методов лечения в пределах 192 клинических испытаний в разных странах мира.

Главная проблема – ранняя диагностика

Одним из ключевых вызовов остается своевременное обнаружение заболевания. Новые препараты могут быть наиболее полезны именно на ранних стадиях, однако многие люди не проходят необходимую диагностику или не знают о возможности участия в клинических исследованиях.

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Одним из перспективных направлений могут стать анализы крови, способные обнаруживать биомаркеры деменции. Однако такие методы еще предстоит проверить на больших группах населения, чтобы выяснить, насколько точно они могут определять ранние признаки когнитивных нарушений.

Авторы отчета отмечают: научный прогресс уже дает основания для оптимизма, однако следующей задачей станет обеспечение доступа пациентов к ранней диагностике, современному лечению и клиническим испытаниям.

Напомним, долгое время ученые считали, что выбор рабочей руки — это только биологическая мелочь. Однако современные исследования доказывают, что мозг левшей имеет уникальную «проводку», которая обеспечивает нестандартное мышление и более быстрые реакции.

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