Болезнь Альцгеймера: ученые выяснили, какой химический элемент позволит ее победить

Ученые выяснили, что литий может помогать при болезни Альцгеймера. Он способствует улучшению памяти, восстанавливает работу мозга и помогает расщеплять белковые бляшки, которые провоцируют развитие атеросклероза и деменции.

Это открытие может стать основой новых способов лечения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

Результаты семилетней работы ученых из Гарвардской медицинской школы показали, что снижение уровня лития в мозге может способствовать развитию болезни Альцгеймера.

Исследование показало, что измерение уровня лития может помочь выявить болезнь Альцгеймера за несколько лет до появления первых симптомов. По словам руководителя исследования Брюса Янкнера, это можно сделать, анализируя спинномозговую жидкость, кровь или с помощью визуализации мозга.

В здоровом мозге литий помогает нейронам взаимодействовать между собой, поддерживая связи и каналы между ними. Он также способствует образованию миелина — защитной оболочки, покрывающей эти каналы. Кроме того, литий помогает специальным клеткам мозга — микроглии — очищать мозг от остатков, которые могут мешать его работе.

«У стареющих мышей литий способствует хорошей работе памяти. У стареющих людей более высокий уровень лития также связан с лучшей памятью», — говорит Янкнер.

Зато недостаток лития в мозге связан с ухудшением состояния при болезни Альцгеймера у мышей. Когда лития в мозге становится меньше, ускоряется образование вредных белковых скоплений, мешающих нервным клеткам «общаться» между собой — именно это и происходит у больных Альцгеймером. Сами бляшки также оттягивают литий, уменьшая его способность помогать мозгу.

Кроме того, недостаток лития усугубляет состояние синапсов, повреждает миелин (который защищает нервные волокна), и снижает способность микроглии — «убирающих» клеток в мозге — расщеплять эти бляшки.

Хотя лития в мозге очень мало, он выполняет немаловажную функцию. Команда Янкнера исследовала более 500 образцов человеческого мозга и обнаружила, что естественный уровень лития в этом органе в тысячу раз ниже, чем в лекарствах, которые дают пациентам с биполярным расстройством.

Команда Янкнера исследовала, что ограничение лития в питании вызывает потерю памяти и синапсов у мышей.

«Когда мы давали мышам оротат лития (пищевую добавку на основе лития — ред.), их память возвращалась к уровню молодых, шестимесячных животных», — рассказал Янкнер.

Оротат лития помог мышам снизить образование вредных белковых бляшек (амилоида) и клубочков тау, а также улучшил способность микроглиальных клеток очищать мозг от этих бляшек.

Таким образом, исследователи смогли остановить развитие болезни у мышей и восстановить работу их мозга, используя литий оротат в очень малых дозах — достаточных для того, чтобы воссоздать естественный уровень этого металла в мозге.

«На сегодняшний день я не рекомендую людям принимать литий, поскольку он не был утвержден как средство лечения. Мы всегда должны быть осторожны, поскольку все (речь идет о результатах исследования — ред.) может измениться, когда переходишь от мышей к людям», — предостерег руководитель исследования Брюс Янкнер, отметив, что результаты еще должны подтвердить другие лаборатории.

Это открытие может помочь раньше обнаруживать болезнь, лучше понимать принципы старения мозга и создать новые способы лечения болезни.

Хотя в последнее время в лечении болезни Альцгеймера произошли значительные прорывы, ни один препарат не смог остановить или вернуть назад развитие заболевания.

Литий широко используется для лечения биполярного расстройства, а предыдущие исследования показывали, что он может быть полезным и при болезни Альцгеймера. Например, в 2017 году в Дании выяснили, что люди, пьющие воду с природным содержанием лития, реже болеют деменцией.

Однако новое исследование впервые подробно описывает, как именно литий влияет на мозг — в частности, на различные типы мозговых клеток и что может произойти, если в пожилом возрасте его не хватает.

Ли-Хуэй Цай, директор Института обучения и памяти при MIT, не принимавшая участия в исследовании, назвала его «очень интересным». Она отметила, что это особенно важно, ведь большинство исследователей сосредотачиваются преимущественно на генетических причинах болезни Альцгеймера.

«Поскольку оротат лития является чрезвычайно дешевым, надеемся, что мы быстро получим результаты тщательных рандомизированных испытаний. И я бы сказал, что это будет стыд для клинического сообщества, если это не произойдет сразу», — сказал Мэтт Кеберлайн, бывший директор Института исследований старения при Университете Вашингтона, не участвовавший в участии.

В настоящее время лечение болезни Альцгеймера преимущественно помогает лишь облегчить симптомы и замедлить ухудшение памяти и мышления.

Существующие препараты — это либо антитела, которые создают в лаборатории, которые связываются с вредными белковыми бляшками в мозге и помогают их избавиться, либо ингибиторы холинэстеразы, повышающие уровень ацетилхолина — важное химическое вещество, помогающее памяти, вниманию.

Ранее ТСН.ua сообщал, что найдено средство, улучшающее работу мозга пожилых людей. Исследователи утверждают, что употребление клетчатки улучшает когнитивные способности и быстроту реакции.