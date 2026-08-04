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Большая библейская река стремительно высыхает: в сети заговорили о приближении апокалипсиса
Стремительное обмеление Евфрата повлекло за собой новую волну разговоров о библейском пророчестве по Армагеддону, хотя ученые называют вполне реальные причины водного кризиса.
Уровень воды в Евфрате, самой длинной реке Западной Азии, продолжает снижаться из-за продолжительных засух, климатических изменений и чрезмерного использования водных ресурсов. На этом фоне в сети распространяются предположения, что обмеление реки может свидетельствовать об осуществлении библейского пророчества.
Об этом пишет Daily Star.
Евфрат протекает по территории Турции, Сирии и Ирака через регион Плодородного полумесяца, который считают одним из центров зарождения древних цивилизаций.
Река также занимает важное место в библейской книге Откровения. В одном из отрывков говорится, что вода в Большой реке Евфрат высохнет, чтобы открыть путь «царям с Востока».
Некоторые сторонники апокалиптических пророчеств трактуют этот фрагмент как предсказание того, что после пересыхания Евфрата большое войско с Востока отправится к месту последнего сражения Армагеддону.
Упоминание об засухе и высыхании вод также содержится в Книге пророка Иеремии. Из-за нынешнего обмеления реки часть пользователей соцсетей убеждена, что описанные в Библии события могут происходить прямо сейчас.
В то же время, ученые объясняют снижение уровня Евфрата вполне земными причинами. Среди них – изменение климата, уменьшение количества осадков, длительные периоды жары, строительство дамб, использование воды для сельского хозяйства и истощение подземных запасов.
Бассейн Тигра и Евфрата теряет воду
Исследование NASA, обнародованное в 2013 году, показало, что бассейны рек Тигр и Евфрат в период с 2003 по 2009 год потеряли около 117 миллионов акр-футов пресной воды, или примерно 34 кубических мили.
Около 60% этих потерь пришлось на подземные воды, активно выкачиваемые из природных резервуаров.
В прошлом Тигр и Евфрат обеспечивали существование крупных земледельческих общин. В настоящее время сокращение водных ресурсов создает угрозу сельскому хозяйству, снабжению питьевой водой и продовольственной безопасностью миллионов людей.
Министерство водных ресурсов Ирака ранее предупреждало, что без срочного вмешательства Евфрат может значительно обмелеть или даже исчезнуть на территории страны к 2040 году.
Обмеление чревато болезнями и голодом
Со снижением уровня реки ухудшается и качество воды. Это создает благоприятные условия для распространения инфекционных болезней.
Климатический активист Насир Бакар заявил, что на фоне водного кризиса в Ираке распространяются диарея, холера, брюшной тиф, корь и другие заболевания.
Центр стратегических и международных исследований также сообщал, что уровень воды в Евфрате опустился до одного из самых низких показателей за все время наблюдения.
Несмотря на распространенные в сети апокалиптические трактовки, научных доказательств связи между обмелением реки и библейским пророчеством нет. Специалисты связывают водный кризис, прежде всего, с климатическими изменениями, засухами и масштабным потреблением воды странами региона.
Мы также сообщали, что из-за аномально низкого уровня воды на Дунае и Саве в Сербии существенно усложнилось судоходство, а показатели уже превысили исторический максимум 1909 года. Ситуация чревата грузоперевозками и требует экономии ресурсов от граждан.
Напомним, на севере Болгарии после того, как уровень воды в реке Дунай опустился до исторически низких отметок, в русле реки обнаружили остатки древнего мамонта.