Больше Большого каньона: ученые раскрыли тайну гигантской океанической впадины в Атлантике

Атлантический океан

Ученые из международной научной группы впервые выяснили, почему в центре Северной Атлантики возникла гигантская система впадин, известная как Королевская впадина, — ее размеры превышают даже Большой каньон. Новые данные свидетельствуют: формирование этой структуры стало результатом сочетания тектонических движений и повышенной температуры мантии.

Об этом сообщило издание SciTechDaily.

Комплекс Королевской впадины, расположенный примерно в тысяче километров к западу от Португалии, простирается почти на 500 километров и состоит из нескольких параллельных желобов. На его восточном краю расположена одна из самых глубоких точек Атлантики — Пик-Деп. Несмотря на то, что в океане нет водных потоков, способных «вырезать» такие глубокие долины, на морском дне все же существуют ландшафты, масштаб которых превосходит наземные аналоги.

Исследование провела команда под руководством Центра океанических исследований GEOMAR (Германия). Ученые установили, что от 37 до 24 миллионов лет назад этот район был временной границей между Европейской и Африканской литосферными плитами. Кора не просто смещалась — она разрывалась с востока на запад, образуя длинные желоба.

По словам морского геолога Антье Дюркефельден, ключевую роль в этом сыграла необычно утолщенная и нагретая океаническая кора. По мнению исследователей, такие условия возникли из-за активного мантийного шлейфа — ранней ветви современного Азорского шлейфа. Поднятие горячего материала из глубин Земли могло ослабить кору, сделав ее более уязвимой к тектоническому разрыву именно в этом месте.

Команда отмечает: когда граница плит впоследствии сместилась на юг, в район современных Азорских островов, формирование желобов в Королевской впадине прекратилось. Это свидетельствует о прямой связи между глубинными процессами в мантии и деформациями верхних слоев земной коры.

Полученные выводы также позволяют лучше понять современные тектонические процессы. В районе Азоров сегодня формируется новая система желобов — рифт Терсейра, возникающий опять же над утолщенной океанической корой.

Материалы для работы были собраны во время экспедиции M168 на борту научного судна METEOR в 2020 году. Использовав гидролокатор высокого разрешения, исследователи создали подробную карту морского дна и отобрали образцы вулканических пород, которые впоследствии проанализировали в лабораториях, а их возраст определили в Университете Мэдисона (США).

