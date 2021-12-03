"Больше, чем Эйфелева башня": на следующей неделе к Земле приблизится опасный астероид

"Больше, чем Эйфелева башня": на следующей неделе к Земле приблизится опасный астероид

Небесное тело 4660 Nereus будет находиться на расстоянии почти 4 млн км – это в десять раз дальше, чем Луна.

В Лаборатории реактивного движения Американского космического агентства (NASA) предупредили, что 11 декабря к Земле приблизится астероид 4660 Nereus, который называют потенциально опасным.

Об этом сообщает издание The Hill.

Это небесное тело, открытое еще в 1982 году, имеет форму яйца. Его самая широкая часть – примерно 330 метров, что примерно равно размеру Эйфелевой башни.

Расчеты NASA показывают, что 4660 Nereus совершает полный оборот вокруг Солнца за 664 дня. По прогнозам специалистов, астероид не столкнется с Землей — он должен пролететь мимо нашей планеты со скоростью примерно 23 657 км/ч.

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Расстояние, на которое максимально подлетит астероид, примерно в 10 раз больше расстояния между Землей и Луной. Впрочем, "потенциально опасным" считается любой астероид, подлетевший на расстояние 7,5 млн км к Земле.

Астероид 4660 Nereus принадлежит к наиболее эффективным для поиска полезных ископаемых: содержит никель, железо и кобальт. База данных Asterank оценивает его стоимость в $4,71 млрд.

Напомним, в ночь на 14 декабря на ночном небе украинцы смогут наблюдать поток метеоров Геминиды.

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