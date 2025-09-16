Больше чем на год NASA изолирует четырех смельчаков: для чего это нужно

Астронавты / © pixabay.com

NASA начало новый этап подготовки к пилотируемой миссии на Марс. Четверо добровольцев проведут 378 дней в изоляции, имитируя условия жизни на Красной планете. Их опыт поможет ученым понять, как длительная изоляция влияет на физическое и психическое здоровье человека, что является ключевым для планирования будущих космических путешествий.

Об этом пишет NASA.

19 октября четверо участников — пилот Росс Элдер, полковник Эллен Эллис, инженер Мэттью Монтгомери и технический директор Джеймс Спайсер — войдут в специальный модуль Mars Dune Alpha в Космическом центре Джонсона. Это вторая годовая миссия программы Chapea.

В ходе эксперимента они столкнутся с вызовами, максимально приближенными к реальным:

ограниченные ресурсы;

технические сбои;

задержки связи с Землей;

постоянное пребывание в замкнутом пространстве.

Модуль оборудован не только жилыми помещениями, но и имитирующей зоной марсианский ландшафт. Участники будут проводить «выходы на поверхность» для научных исследований и тестировать новое оборудование, в частности, системы очистки воды и медицинскую диагностику.

Данные, собранные в ходе эксперимента, бесценны. Они позволят NASA разработать оптимальные протоколы и технологии для успешной миссии на Марс, учитывая когнитивные и физические изменения, которые могут произойти с экипажем. Хотя точная дата полета на Красную планету еще не определена, эксперты считают, что это может произойти уже в 2030-е годы. Эта миссия — еще один шаг к реализации этой амбициозной цели.

