Больше контактов и меньше конфликтов: хищники изменили поведение других животных (фото)

Пума / © iStock

В США (Патагония, Южная Америка) из-за увеличения количества магеланских пингвинов пумы (Puma concolor), которые обычно живут поодиночке, стали чаще встречаться друг с другом. Это помогло уменьшить конфликты и увеличить их численность.

Об этом сообщает Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

«Рост численности доступной добычи, в частности пингвинов, изменил социальное поведение пум. Те, что охотятся на пингвинов, стали чаще встречаться между собой и проводить время на одной территории, тогда как раньше они преимущественно избегали контактов», — говорится в сообщении исследователей.

Ученые следили за 14 пумами с помощью GPS-ошейников и одновременно анализировали поведение примерно 40 тысяч магеланских пингвинов. Оказалось, что девять из этих пум регулярно охотились на пингвинов, а пять других — не использовали птиц как добычу. В течение 2019-2023 годов зафиксировали 254 встречи между пумами, которые охотились на пингвинов, и только четыре встречи между теми, кто этого не делал. Большинство контактов происходило в радиусе одного километра от колоний пингвинов.

Те пумы, которые ориентируются на пингвинов, во время периода размножения птиц остаются вблизи колоний, а в другие периоды года преодолевают значительно большие расстояния в поисках добычи по сравнению с теми, кто не охотится на пингвинов. Это позволило хищникам более эффективно использовать доступную пищу и поддерживать стабильную численность популяции.

© Скриншот

Вместе с тем, ученые предостерегают, что рост присутствия пумы вблизи колоний пингвинов может негативно повлиять на размножение птиц и других видов, которые не привыкли к постоянной угрозе от хищников. Ученые отмечают, что подобные явления наблюдаются и у других видов животных. Например, коалы проявляют более мирное поведение, если рядом живут соседи, медведи в Италии становятся меньше и менее агрессивными, если сосуществуют с людьми, а воробьи демонстрируют лучшее состояние здоровья в сообществах с различными типами поведения.

Исследование показывает, что изменения в доступности пищи могут иметь существенное влияние на социальное поведение и территориальное использование хищников, а также влиять на целые экосистемы. Это открытие помогает лучше понимать взаимодействие хищников и их добычи и прогнозировать последствия возвращения крупных хищных млекопитающих в дикую природу после восстановления популяций.

Напомним, ранее мы писали о том, что более 60 тысяч африканских пингвинов погибли от истощения после резкого сокращения популяции сардин у побережья Южной Африки.