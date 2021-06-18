Больше слонов и жирафов: ученые открыли новый вид носорога

Доисторическое животное весило 21 тонну.

Ученые нашли останки гигантского носорога, который жил около 26,5 млн лет назад на территориях современного Казахстана, Китая, Монголии и Пакистана.

Как пишет издание BBC, его считают самым большим млекопитающим из известных человечеству, который когда-либо жил на Земле.

Исследование нового вида началось с находки почти полностью сохранившегося черепа. Китайские ученые обнаружили его в 2015 году в провинции Ганьсу. Исследователи начали сравнивать кости с ранее известными видами носорогов и не нашли похожих.

Новый вид назвали Paraceratherium linxiaense. Оказалось, что это доисторическое животное, весом в 21 тонну (как четыре слона), достигало 7 метров в высоту (выше, чем современные жирафы), имело длинную гибкую шею и не имело рога на носу.

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