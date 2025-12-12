Больше Юпитера: ученые открыли новую и массивную экзопланету (фото)

Планета (иллюстративный фото) / © Credits

Реклама

Ученые идентифицировали уникальную экзопланету HD 143811 b, вращающуюся вокруг двойной звездной системы, напоминающей сцену из «Звездных войн». Открытие сделано путём повторного анализа старых данных.

Об этом сообщает Daily mail.

Международная группа ученых объявила об обнаружении невероятной экзопланеты HD 143811b. Она расположена в 446 световых годах от Земли. Ее небо освещено двумя звездами, вращающимися вокруг общего центра.

Реклама

Чрезвычайно далекий, но раскаленный мир

По информации ученых, планета HD 143811 b классифицируется как газовый гигант, состоящий преимущественно из водорода и гелия. Ее масса примерно в шесть раз больше массы Юпитера. Несмотря на огромное расстояние от своих солнц — в 80 раз больше расстояния от Земли до Солнца — поверхность этого мира все еще имеет экстремальную температуру 730°C (1346°F).

Один полный оборот планеты вокруг двойной системы занимает около 300 земных лет. Двойные звезды при этом вращаются друг вокруг друга раз в 18 дней. Несмотря на свою удаленность, эта планета находится в шесть раз ближе к своим звездам, чем любая другая экзопланета в двойной системе, которую удалось сфотографировать ранее.

Планета HD 143811 b / © dailymail.co.uk

Открытие из архивных данных

Планету обнаружили не в результате новых наблюдений, а благодаря анализу многолетних данных, которые собрали разными телескопами в период с 2016 по 2019 год. Две независимые группы исследователей из Университета Эксетера (Великобритания) и Северо-Западного университета (США) отдельно просматривали архивные снимки.

Американские ученые, отслеживая движение звезд, заметили слабый объект, следовавший за движением двойной системы.

Реклама

«Если планета связана со звездой, то она будет двигаться вместе со звездой», — объяснил старший автор исследования доктор Джейсон Ванг.

Британские астрономы независимо идентифицировали тот же объект. Ведущий автор исследования доктор Вито Сквиччиарини подтвердил находку в июле этого года, получив дополнительные снимки с помощью телескопа в Чили.

Планета HD 143811 b / © dailymail.co.uk

Молодая планета и тайны формирования

Исследователи установили, что HD 143811 b образовалась всего 13 миллионов лет назад.

«По меркам Вселенной, это относительно молодое тело, поэтому оно все еще сохраняет часть тепла с момента своего формирования», — отметил доктор Ванг.

Реклама

Поскольку только крошечная часть из 6000 известных экзопланет вращается вокруг двойных звездных систем, ученые до сих пор не уверены, как сформировалась эта планета. Вероятно, звезды образовались первыми, а планеты вокруг них позже.

Ученые надеются, что это редкое открытие станет «ориентиром» для понимания механизмов формирования планет в подобных мирах.

Планета HD 143811 b. / © dailymail.co.uk

«Вопрос состоит в том, можно ли найти планеты, подобные Земле, в такой системе? Возможно, через несколько лет мы сможем ответить на эти фундаментальные вопросы», — подытожил доктор Сквиччиарини.

Напомним, поиски внеземной жизни обычно сосредоточены на поиске «второй Земли». Однако некоторые ученые предлагают мыслить шире и искать миры, которые могут быть даже лучше нашего. Концепция «сверхпригодных планет» предполагает существование небесных тел, имеющих больше шансов на расцвет биоразнообразия, чем наш дом.

Реклама

Мы привыкли думать, что инопланетяне либо вымерли, либо скрываются от опасности, но причина молчания Вселенной может быть гораздо прозаичнее. Ученый NASA выдвинул новую теорию отсутствия контакта с внеземной жизнью и утверждает, что инопланетянам просто скучно искать другие цивилизации.