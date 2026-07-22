Большинство людей даже не догадывается, где расположен самый большой водопад мира

Водопад / © Фото из открытых источников

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Самый большой водопад на Земле расположен не на суше, а глубоко под водой между Гренландией и Исландией. Его высота превышает три километра, а ежесекундно он переносит более 3,5 миллионов кубометров воды, оставаясь невидимым для человеческого глаза.

Об этом пишет Space Daily.

Необычное природное явление расположено в Датском проливе, разделяющем Гренландию и Исландию.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), именно здесь формируется самый большой водопад Земли. В то же время, он кардинально отличается от привычных водопадов, ведь скрыт под толщей океана.

Его создает поток холодной и более плотной воды из Северных морей, перетекающий через подводный хребет и опускающийся в глубины Северной Атлантики.

Почему его невозможно увидеть

Несмотря на название этот водопад не является вертикальным потоком воды, который падает в воздухе.

На самом деле это огромная масса холодной воды, скользящей под более теплыми океаническими слоями вниз по склону морского дна. Границу между потоками определяют разность температуры, солености и плотности воды.

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Поэтому поверхность океана почти не выдает того, что на глубине непрерывно происходит одно из самых масштабных природных явлений на планете.

По оценкам NOAA, высота подводного водопада превышает три километра, а объем воды, который он переносит, составляет более 3,5 миллионов кубометров ежесекундно.

Однако океанографы отмечают, что отдельные параметры могут отличаться в зависимости от методики измерения. В разных научных работах приводятся несколько разные оценки высоты и мощности потока, однако все они подтверждают, что именно эта система считается самым большим подводным водопадом Земли.

Исследователи отмечают, что подводный водопад является важной частью глобальной океанической циркуляции.

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Опускаясь на большие глубины, холодная вода участвует в переносе тепла и питательных веществ между разными районами Атлантического океана. Этот процесс влияет на работу глубоководных течений, являющихся одним из ключевых элементов климатической системы Земли.

Для исследования этого явления ученые употребляют особые приборы, закрепленные на морском деньке, также акустические доплеровские датчики, которые разрешают измерять скорость течений, температуру, соленость и плотность воды на большой глубине.

Напомним, во Вьетнаме расположена самая большая пещера мира Сон Доонг, открыта в 2009 году. Ее высота достигает 200 метров, ширина — 150 метров, а длина исследованных ходов — более 6,5 км. Внутри пещеры есть тропические джунгли, река, собственный микроклимат с туманом и Сад Эдема. Пещера внесена в Книгу рекордов Гиннесса по размерам. Она остается уязвимой экосистемой.

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