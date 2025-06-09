Большое обновление для iPhone: Apple анонсировала iOS 26 с дизайном "Liquid Glass"

Apple представила iOS 26 — свое следующее большое обновление для iPhone

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Компания Apple представила iOS 26 — свое новое большое обновление для iPhone, которое можно будет протестировать лично уже осенью 2025 года.

Об этом стало известно во время WWDC 2025 года, пишет theverge.

«Apple меняет схему нумерации iOS: теперь большое обновление носит номер года, следующего за анонсом. Так что вместо iOS 19 мы получим iOS 26, ведь анонс состоялся в 2025-м», — говорится в сообщении.

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Редизайн интерфейса: что известно об изменениях

Большое обновление iPhone включает следующие изменения:

экран блокировки — время занимает гораздо больше места — выглядит эффектно и современно.

Камера — минималистичный интерфейс — многие кнопки скрыты для более чистого вида.

Safari — веб-страницы теперь «по краям» экрана, вкладочная панель «плавает» над контентом.

Телефон и звонки

Call Screening — автоматический прием или удержание вызовов на устройстве.

Что касается фонов чата, то здесь можно выбирать из предложенных или скачать собственные, даже сгенерированные Image Playground.

В опросах теперь можно создать голосование. Apple Intelligence даже предложит вам это сделать.

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Также стало известно об индикаторов набора текста в групповых чатах, новых способностях эмодзи и AI.

И еще несколько обновлений:

Image Playground + ChatGPT — генерация изображений прямо в Messages.

Live Translation — Apple Intelligence в реальном времени будет переводить вашу переписку или голосовые/FaceTime-звонки. Всё выполняется на устройстве, без передачи в сеть. Разработчики смогут использовать эту функцию через API.

Apple Music

Перевод и озвучивание текстов песен тоже затронули изменения. Теперь песни можно понять и произносить правильно.

А еще:

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AutoMix — плавное DJ-переключение между треками.

Закрепление любимцев — исполнителей и плейлисты можно фиксировать для быстрого доступа.

Apple Maps

Программа теперь будет обучаться вашему маршруту, будет сообщать о пробках и изменениях.

Вы сможете просматривать свою историю поездок и легко поделиться местами с друзьями.

Wallet

Цифровое удостоверение — осенью появится возможность добавить ID в Wallet.

Посадки и карты аэропорта — новый вид boarding pass с картами терминалов.

Apple Pay + AI — анализ и отслеживание покупок даже за пределами Apple Pay.

Игры

Отдельное приложение Games тоже изменилось. Теперь есть доступ к библиотеке скаченных игр App Store и Apple Arcade.

Play Together позволит увидеть, во что играют друзья, и поучаствовать в челленджах с лидербордами.

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Visual Intelligence

Распознавание объектов: сделали скриншот — можно поискать вещь (например, куртку в соцсетях) через Google.

Скриншоты событий — быстрое добавление в календарь.

ChatGPT на экране: можно задавать вопросы о том, что вы видите в интерфейсе.

В итоге, можно сказать, что iOS 26 — это уже не просто новая версия, а инновационный подход: светлый прозрачный дизайн, интеллектуальные функции на устройстве, удобство во всех приложениях.

Как стало известно обновления ожидаются уже осенью 2025 года.

Напомним, Apple также тестирует имплант, считывающий мозговые сигналы для управления смартфоном.

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