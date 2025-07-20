Большое сжатие уничтожит Вселенную: ученые назвали точное время начала катаклизма

Вселенная. Иллюстративное изображение / © Freepik

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Новые исследования «темной энергии» свидетельствуют, что наиболее вероятным концом Вселенной станет Большое сжатие, в результате которого все пространство снова свернется в бесконечно плотную сингулярность, как это было до «Большого взрыва».

В недавнем исследовании ученые из Корнельского университета точно рассчитали, когда может начаться это событие, сообщает Daily Mail.

Большое сжатие, по сути, станет противоположностью Большого взрыва, который положил начало Вселенной 13,8 миллиарда лет назад.

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Если после Большого взрыва Вселенная быстро расширялась, а раскаленная материя охлаждалась, во время Большого сжатия этот процесс будет происходить в обратном направлении — пространство будет уплотняться и становиться горячее.

Ученые считают, что нынешнее расширение Вселенной обусловлено так называемой темной энергией, которая, по последним данным, ослабляется.

Какими будут признаки конца света

Доктор Хоанг Нян Луу, исследователь Международного центра физики Доностии заметил, что изменения происходят во временных масштабах миллиардов лет, поэтому в целом они будут незаметными.

Предупреждающие знаки могут заметить астрономы, которые наблюдают за далекими галактиками и видят, что Вселенная расширяется. Вероятно, в какой-то момент наблюдения покажут, что галактики движутся в обратном направлении.

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Как пояснил профессор Ави Леб, физик-теоретик из Корнельского университета, первым очевидным признаком того, что Вселенная меняется, станет рост космической температуры.

Он прогнозирует, что примерно через 13 миллиардов лет плотность энергии во Вселенной будет примерно в 1000 раз выше, чем сейчас. Всего через полмиллиарда лет после этого она будет еще в 1000 раз выше, что приведет к тому, что Вселенная приобретет «комнатную температуру».

В течение нескольких миллионов лет вся Вселенная будет такой же горячей, как поверхность Солнца.

В конце концов, Вселенная достигнет «температуры Планка» — самой высокой возможной температуры согласно нашим моделям физики.

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Как погибнет Вселенная

Во время Большого сжатия Вселенная в конце концов станет настолько плотной, что планеты и звезды сольются в одно в результате коллапса. Это означает, что планеты Солнечной системы будут сближаться все больше и больше, пока не столкнутся.

Профессор Леб говорит, что в последние моменты сжатия, Вселенная будет даже плотнее, чем пространство внутри атома.

Когда Вселенная станет еще плотнее атомного ядра, вся материя в космосе снова будет сжата в первоначальное состояние.

Единственным во Вселенной, что переживет этот переход, будут черные дыры, которые будут процветать, питаясь плотной материей вокруг них.

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В конце концов, этот хаос из черных дыр и элементарных частиц будет раздавлен в одну бесконечно плотную точку, известную как сингулярность, что приведет к концу существования Вселенной.

Когда произойдет Великое сжатие

Профессор Генри Тай, ведущий космолог из Корнельского университета, утверждает, что Большое сжатие начнется примерно через 11 миллиардов лет.

Фаза сжатия продлится около 8,5 миллиардов лет, прежде чем Вселенная полностью коллапсирует в сингулярность.

Профессор Тай говорит: «Перед большим сжатием, примерно через 5 миллиардов лет, Солнце использует свое топливо и начнет резко расти».

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Его внешние слои будут расширяться, пока не поглотят значительную часть Солнечной системы, и он станет тем, что астрономы называют красным гигантом. В конце концов, он превратится в крошечного белого карлика.

«Чтобы выжить, человечеству придется переселяться на край нашей Солнечной системы или дальше. У нас есть несколько миллиардов лет, чтобы подготовиться к этому путешествию», — отметил ученый.

Напомним, ученые также предупредили о наиболее катастрофическом сценарии конца света, который они называют распадом ложного вакуума.