"Великое таяние" приближается: когда Земля потеряет большую часть ледников и чем это грозит людям

Таяние ледников. / © Associated Press

Мир стоит на пороге «великого таяния» горных ледников. Будущие поколения могут унаследовать планету, где ледники станут редким явлением. Новое исследование швейцарских ученых показывает, что пик исчезновения ледников может наступить менее чем за два десятилетия, а к концу века их количество сократится в десять раз.

Об этом пишет IFL Science со ссылкой на результаты исследования учёных из Федеральной высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich), опубликованные в журнале Nature Climate Change.

Сейчас наша планета является домом для более 200 000 ледников, но если изменение климата не остановить, эта цифра может упасть до 18 000 уже в течение этого столетия.

Что такое «пик таяния»

Ученые пытались определить момент, когда количество исчезающих за один год ледников достигнет своего максимума.

Оптимистический сценарий (+1,5°C): Если мир ограничит потепление, «пик таяния» наступит около 2041 года . Тогда за один год исчезнет около 2000 ледников.

Сценарий «как всегда» (+4°C): Если температура на планете вырастет в среднем на 4 градуса, пик сместится на 2055 год , но будет гораздо разрушительнее — мы будем терять по 4000 ледников ежегодно.

"Впервые мы определили годы, когда исчезнет каждый отдельный ледник на Земле", - заявил ведущий автор исследования Ландер Ван Трихт.

Альпы и Анды под угрозой

Статистика «выживания» ледников к 2100 году выглядит ужасающе, особенно для популярных туристических регионов.

По сценарию сильного потепления (+4°C):

Альпы: останется только 20 ледников (менее 1% от нынешних). Даже средние по размеру, такие как Ронский ледник, исчезнут.

Скалистые горы: выживет около 100 ледников (<1%).

Анды и Центральная Азия: потеряют от 94% до 96% своего льда.

Почему это важно

Исчезновение ледников — это не только смена пейзажа. Даже небольшие ледники действуют как системы жизнеобеспечения местных общин.

«Каждый ледник привязан к месту, истории и людям, чувствующим его утрату», — подчеркнул Ван Трихт.

Они обеспечивают питьевую воду, орошение для сельского хозяйства и работу гидроэлектростанций. Если эти «ледяные башни» растают, миллионы людей могут остаться без воды.

Напомним, изменения в океане ускоряют таяние ледников в Восточной Антарктиде. А именно центральные ее районы нагреваются гораздо быстрее, чем предполагали климатические модели.