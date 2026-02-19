Большой сюрприз под антарктическим льдом: что обнаружили ученые, пробурившись на рекордную глубину

Скважина / Фото: SWAIS2C

Исследователи впервые пробурились на рекордную глубину под Западно-Антарктическим ледниковым щитом и нашли доказательства того, что миллионы лет назад здесь мог существовать открытый океан. Команда проанализировала лед и осадок, которые хранят информацию о периодах потепления на планете и могут помочь спрогнозировать будущее таяние ледников.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Речь идет о регионе, содержащем столько льда, что его полное таяние может поднять уровень Мирового океана на 4–5 метров. Исследование провела международная группа из 29 ученых.

Бурение происходило в районе Крейри-Айс-Райз на шельфовом леднике Росса. Ученые прошли 523 метра льда и еще 228 метров древних пород и ила под ним. Проект возглавили представители Наук о Земле Новой Зеландии, Университета Виктории в Веллингтоне и Антарктики Новой Зеландии.

Полученные образцы охватывают период до 23 миллионов лет. Часть осадков соответствует типичным отложениям под ледниковым щитом, однако исследователи также обнаружили фрагменты раковин и останки морских организмов, которым нужен свет. Такой материал характерен для открытого океана или края шельфового ледника, где откалываются айсберги.

Ранее ученые предполагали, что этот регион мог быть открытым океаном, что свидетельствовало бы об отступлении шельфового ледника Росса и возможном коллапсе Западно-Антарктического ледникового щита. В то же время оставалось непонятным, когда именно это произошло. Новые данные впервые дают последовательную запись изменений окружающей среды и прямые доказательства существования открытой воды в этом районе.

Предварительный анализ показывает, что образцы охватывают периоды, когда средняя глобальная температура Земли была примерно на 2 °C выше доиндустриального уровня. Это особенно важно, учитывая современное потепление.

Спутниковые наблюдения последних десятилетий фиксируют ускоренную потерю массы ледникового щита. В то же время остается неопределенность относительно того, какое повышение температуры может спровоцировать стремительное отступление льда. До сих пор моделисты опирались преимущественно на геологические данные из отдаленных районов.

Бурение завершили в январе. Образцы керна транспортировали более чем за 1100 километров через шельфовый ледник Росса до базы Скотт, откуда их доставят в Новую Зеландию для дальнейших исследований.

Напомним, новые наблюдения показали, что Кровавый водопад в Антарктиде реагирует на движение и напряжение внутри ледника. Событие 2018 года дало редкое совпадение нескольких измерений.