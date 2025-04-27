Большой взрыв под вопросом: ученый предлагает новую теорию рождения Вселенной

Большой взрыв.

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Традиционная теория Большого взрыва, десятилетиями доминировавшая в космологии, оказалась под новой волной критики. Ученый Ричард Лью из Университета Алабамы в Хантсвилле предложил альтернативное объяснение возникновения Вселенной, ставящее под сомнение устоявшиеся представления.

Об этом пишет Daily Mail.

По мнению Лью, космос возник не в результате одного гигантского взрыва, а благодаря серии быстрых и локализованных всплесков энергии – так называемых "временных сингулярностей". Каждый всплеск выбрасывал материю и энергию в пространство, формируя планеты, звезды, галактики и другие структуры.

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Эта концепция прямо противопоставляется классической модели Большого взрыва, утверждающей, что Вселенная родилась из единой горячей и сверхплотной точки.

Еще один вызов для теории Большого взрыва – необходимость существования темной материи и темной энергии, без которых модель не работает. Проблема в том, что доказательства их существования до сих пор остаются косвенными.

В то же время модель Лью вообще не нуждается в темной материи или темной энергии для объяснения расширения Вселенной. По его мнению, серия незаметных скорых всплесков могла бы обусловить наблюдаемые космические структуры и ускорение расширения космоса без привлечения загадочных невидимых субстанций.

По словам исследователя, эти энергетические выбросы были бы столь кратковременными, что современные телескопы просто не успевают их зафиксировать. В то же время, именно они могли бы обеспечить достаточно материи для образования галактик и скоплений, которые мы видим сегодня.

В традиционной модели Большого взрыва ключевую роль играют две загадочные силы: темная материя и темная энергия. Первая должна содержать космические структуры вместе, а вторая – объяснять ускорение расширения Вселенной.

Без них, как подчеркивают ученые, стандартная теория не совпадает с наблюдениями: галактики образовались бы гораздо медленнее, а расширение космоса не набирало бы таких оборотов.

Однако Ричард Лью предлагает отказаться от этих гипотетических субстанций и заменить их концепцией временных сингулярностей — кратковременных энергетических всплесков, постепенно наполнявших Вселенную материей и энергией, заставляя ее расширяться.

Его теория пытается объяснить эволюцию Вселенной только с помощью известных законов физики, без нужды в силах, существование которых до сих пор не подтверждено прямыми доказательствами.

Впрочем, у модели Лью есть свои слабые места. Временные сингулярности, по своей природе, кратковременны и незаметны для современных инструментов наблюдения, что подвергает сомнению возможность их прямого обнаружения. К тому же в пользу темной материи и темной энергии уже накоплено гораздо больше косвенных доказательств, чем для поддержки новой теории.

В то же время Лью планирует проверить свои идеи с помощью наземных телескопов, ища "скачки" красного смещения - резкие изменения в спектрах дальних объектов, которые могут свидетельствовать о влиянии отдельных энергетических всплесков.

Если такие наблюдения удастся зафиксировать, это может стать первым реальным свидетельством того, что космос расширяется не благодаря темной энергии, а из-за невидимых взрывов в его истории.