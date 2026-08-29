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Боялись ее даже после смерти: археологи нашли жуткое захоронение в Польше
Замок на пальце ноги, серп на шее и следы повторного открытия могилы — археологи выяснили новые подробности необычного захоронения в Польше.
Археологи раскрыли новые подробности необычного захоронения XVII века, обнаруженного в польском городе Пьень. Молодую женщину похоронили с замком на пальце ноги, а после ее могилу, вероятно, нарушили и положили на шею серп. Исследователи считают, что такие практики должны были защищать живых от умерших, считавшихся опасными.
Об этом сообщило издание Science Alert.
Незадокументированное кладбище археологи обнаружили в 2022 году. Оно располагалось далеко от церкви или часовни, а потому, как предполагают ученые, могло быть неосвященным местом захоронения. В XVII веке на таких территориях могли хоронить людей, которых по разным причинам не допускали к обычным кладбищам, в частности самоубийцам, еретикам, чужакам, бродягам, некрещенным детям, а также погибшим при необычных или трагических обстоятельствах.
Среди нескольких десятков захоронений особое внимание исследователей привлекла так называемая «могила 75». Анализ останков показал, что в ней лежала девушка или молодая женщина, умершая в возрасте примерно 17–19 лет. Установить причину ее смерти учёным не удалось.
Генетические данные указывают на скандинавское происхождение женщины по материнской линии, хотя она могла родиться и вырасти на территории Польши. В то же время находки в могиле свидетельствуют о ее высоком социальном статусе: у головы сохранились остатки шелковой шапочки, украшенной золотыми и серебряными нитями.
Несмотря на это, захоронение содержало сразу две необычные детали. На большом пальце левой ноги женщины был закреплен треугольный замок. По мнению исследователей, он должен был символически не позволить ей вернуться к живым.
Однако археологические данные свидетельствуют, что после захоронения могилу могли открыть снова. Вероятно, именно тогда на шею умершей положили серп лезвием вниз. Такие действия ученые называют антидемоническими практиками — они должны защищать живых от людей, которых после смерти считали потенциально опасными.
Серпы и замки раньше находили и в других польских погребениях, однако сочетание обоих средств в одной могиле встречается редко.
Почему именно молодая женщина вызывала столь сильный страх, неизвестно. Исследователи предполагают, что значение могли иметь обстоятельства ее смерти, происхождение, болезнь, поведение при жизни или другие факторы, которые невозможно установить по археологическим материалам.
Ученые также предполагают, что после смерти женщины местные жители могли связать с ней болезни, голод или другие несчастья. Именно это могло стать причиной повторного вмешательства в погребение и появление серпа на ее шее.
Напомним, ранее в Иерусалиме международная команда археологов успешно завершила масштабные раскопки под Храмом Гроба Господня и обнаружила древний ландшафт, идеально совпадающий с текстами Нового Завета о месте захоронения Иисуса Христа.