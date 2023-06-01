"Божественного вмешательства нет": как тело монахини Вильгельмины сохранилось через 4 года после смерти

Тело сестры Вильгельмины было эксгумировано через четыре года после захоронения бенедиктинцами Марии, Королевы Апостолов, в Гауэре, штат Миссури, чтобы освободить место для строительных работ. Предполагалось, что во время эксгумации будут обнаружены только кости, поскольку тело 95-летней монахини не было забальзамировано и похоронено в деревянном гробу.

Загадочность этой истории также добавляет тот факт, что тело монахини не было забальзамировано перед погребением.

Об этом пишет Daily Mail.

Пролить свет на эти загадочные события вызвалась судебно-медицинская антрополог, которая изучила более сотни разлагающихся тел, доктор Ребекка Джордж. По словам ученой, на самом деле очень часто тела выглядят, как тело монахини, только спустя несколько лет после погребения, и в этом нет "божественного вмешательства".

По словам Джордж, нехватка влаги и кислорода в гробу в сочетании с глинистым грунтом, поддерживающим низкую температуру, привела бы к мумификации тела, а не к его разложению и разрушению. Профессор Университета Западной Каролины также отметила, что когда тело кладут в гроб с одеждой, как это и было в случае с монахиней, перекрывается много кислорода.

Также известно, что монахиня Вильгельмина была похоронена в глинистом грунте, способном поддерживать низкую температуру. Это не может полностью остановить разложение человеческого тела, однако существенно замедляет его, что и произошло в случае монахини.

По словам Джордж, состояние тела монахини из Миссури сейчас сравнимо с "ранней стадией мумификации". Исследовательница отмечает, что такой процесс очень распространен, особенно в условиях, наблюдаемых в этом случае.

Что известно о монахини

Она родилась в Сент-Луисе, штат Миссури, в апреле 1924 года и была вторым из пяти детей Оскара и Эллы Ланкастер. Она присоединилась к Сестрам Божьего Провидения в 1941 году, а через три года была принята в монахини и получила имя Вильгельмина. Она работала школьным учителем и архивариусом, а также помогала в Центре музыки и общей культуры Маунт-Провиденс в течение 50 лет работы с сестрами Облейт. Монахиня Вильгельмина умерла 29 мая 2019 года и была похоронена на территории монастыря.

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