"Брешь" в магнитном поле Земли увеличилась: чем это может закончиться

Аномалия увеличилась примерно на половину площади континентальной Европы / © Pixabay

Большая аномалия в магнитном поле Земли продолжает расширяться. Спутники фиксируют ослабление защитного поля нашей планеты.“Брешь» в магнитном поле Земли, известная как Южно-Атлантическая аномалия, расширилась. С 2014 года ее размеры увеличились на площадь, сравнимую с размерами континентальной Европы.

Об этом сообщает Phys.org.

Аномалию в первый раз зафиксировали еще в XIX веке. Сегодня ее изучение важно для космической безопасности, поскольку пролетающие над этим регионом спутники получают повышенную дозу космической радиации. Это может привести к сбоям в работе, повреждению критически важного оборудования и даже к отключению питания.

Новые данные Swarn показали, что Южно-Атлантическая аномалия стабильно расширялась с 2014 по 2025 годы. Но в регионе Атлантического океана юго-западнее Африки с 2020 года наблюдается еще более быстрое ослабление магнитного поля Земли.

«Южно-Атлантическая аномалия — это не просто единственный блок. Она меняется иначе по направлению к Африке, чем вблизи Южной Америки. В этом регионе происходит нечто особенное, что приводит к более интенсивному ослаблению поля», — сказал ведущий автор исследования Крис Финли, профессор геомагнетизма в Датском техническом университете.

Это поведение связано со странными закономерностями в магнитном поле на границе между редким внешним ядром Земли и ее мантией, известными как области обратного магнитного потока.

Южно-Атлантическая аномалия известна еще с 1960-х годов, но детальные измерения стали возможны только после запуска миссии Swarm Европейского космического агентства (ESA) 2013 года. Три спутника постоянно отслеживают изменения магнитного поля.

