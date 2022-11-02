Британец выращивает дома "самое опасное растение в мире", которое может привести к самоубийству

Британец вырастил в своем доме "самое опасное растение в мире", несмотря на то, что у него настолько сильное жало, что может привести не только к месяцам боли, но и к самоубийству.

Об этом пишет LADbible.

49-летний Дэниел Эмлин-Джонс признает, что не хочет, чтобы его считали "сумасшедшим", и говорит, что выращивает кустарник гимпийский "очень безопасно".

Он уверяет, что растение хранится в безопасном месте в клетке, обозначенной знаком "опасность", предупреждающим: "Контакт кожи с листьями или стеблями, даже незначительный, приведет к болезненной боли".

В нем также содержатся советы по возможному "лечению", добавляя: "В случае укусов не трите. Нанесите 3-процентную соляную кислоту на 30 минут, а затем удалите волосы с помощью восковых полосок".

Похожий на крапиву кустарник, также известный как кустарник гимпийский или "австралийское жгучее дерево", считается способным нанести укус, похожий на "ожог горячей кислотой и удар током одновременно", что должно помочь дать определенное представление о том, насколько это может быть больно.

Эмлин-Джонс сказал, что хочет повысить интерес к растениям, выращивая уникальную фауну, даже если это включает в себя кустарник, известный как ядовитое растение в мире.

Растение, которое можно найти в тропических лесах Австралии и Малезии, относится к семейству Крапивы.

Впервые его обнаружили на родине в Австралии, когда в 1866 году ужалили коня инспектора — животное сошло с ума, а затем умерло "в течение двух часов".

Если к ним прикоснуться хотя бы на секунду, крошечные иглы растения, похожие на волосы, вызывают у жертвы чувство жжения, причем боль усиливается в течение следующих 20-30 минут, прежде чем продолжаться неделями или месяцами. Люди также сообщали о приступах чихания, аллергии, больших красных высыпаниях и опухания конечностей.

Напомним, что американские исследователи выяснили, что синие киты потребляют до 10 миллионов кусочков микропластика ежедневно.