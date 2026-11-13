Британская Атлантида: дайверы нашли город, который море поглотило 700 лет назад

Дайверы нашли 25 загадочных объектов на морском дне / © Фото из открытых источников

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Приблизительно в 400 метрах от побережья Кромера в графстве Норфолк дайверы- волонтеры зафиксировали 25 объектов искусственного происхождения. Они могут быть остатками Шипдена — средневекового поселения, постепенно поглотившего Северное море в XIV веке.

Об этом пишет Daily Galaxy.

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Город с портом и двумя церквями исчез под водой

Шипден упоминается в Книге Страшного суда — переписи земель и населения Англии, составленной в 1086 году. Тогда в поселении проживало 117 человек, были порт, усадьбы, луга и две церкви. Местные жители занимались рыболовством и торговлей.

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На протяжении последующих веков береговая эрозия, штормы и уровень моря постепенно разрушали поселения. Часть кладбища смыла уже к 1334 году, а к 1400 году Шипден окончательно оказался под водой. На его месте осталось морское дно, под которым до сих пор могут укрываться фундаменты зданий.

Церковь ищут, а легенда о колокола оказалась под вопросом

Больше всего исследователей интересует церковь Святого Петра. По местной легенде ее башня сохранилась на морском дне, а церковный звон якобы можно услышать во время штормов. Каменное образование неподалеку от Кромера даже получило название Church Rock — «Церковная скала».

Однако дайверы не нашли сооружения, которое можно было бы идентифицировать как церковь. Одна из версий состоит в том, что Church Rock — это остатки средневековых берегозащитных укреплений, а настоящий храм расположен дальше северо-западнее. Находки исследователи сопоставляют со средневековыми документами, но пока не спешат с выводами, отмечает BBC.

Кораблекрушение могло запутать историю

Вероятную причину путаницы связывают с кораблекрушением 1888 года. Тогда паровой буксир Victoria, на борту которого находилось около 100 пассажиров, налетел на подводное препятствие возле Church Rock. Людей спасли местные лодочники, доставившие всех на берег.

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Само судно снять с камней не смогли. В конце концов, британский флот взорвал его динамитом, чтобы освободить судоходный путь. Взрывы могли разрушить часть каменных конструкций и изменить облик подводных руин. Поэтому исследователи предполагают, что давняя авария могла усилить неразбериху вокруг места расположения церкви. Эту историю подтверждают исторические материалы совета Норфолка.

Подводные археологические находки — последние открытия

У побережья американского штата Мэн дайверы после семи лет поисков нашли торговое судно SS Cornwallis, которое затонуло в 1944 году после атаки немецкой подводной лодки. Корабль связан с тайной высадкой нацистских шпионов в США: за несколько дней до его гибели экипаж подлодки высадил двух агентов на американском побережье. Судно пролежало на дне более 80 лет.

Другую необычную находку сделали возле Копенгагена: археологи исследовали торговый корабль Svaelget 2, который затонул около 600 лет назад. Под песком сохранились части корпуса, корабельная оснастка, посуда, гребни и личные вещи моряков. Особенно ценной оказалась невредимая средневековая корабельная кухня, помогающая вообразить повседневную жизнь экипажа.

А в Германии при подготовке к прокладке газопровода дайверы обнаружили остатки судна XVII века. Среди находок были якоря, корабельная оснастка, обувь и загадочный предмет — глиняная конструкция с отверстиями внутри дубового блока. Археологи пока не могут объяснить ее предназначение. 400-летний корабль с необычным артефактом оставили на месте находки, защитив обломки мешками с песком.

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