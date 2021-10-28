Британские ученые заявили, что больные COVID-вакцинированные не менее заразны, чем непривитые

Британские ученые заявили, что больные COVID-вакцинированные не менее заразны, чем непривитые

Ученые проанализировали данные более двух сотен человек, члены семей которых заразились COVID-штаммом "Дельта".

После заболевания COVID-19 вакцинированные от коронавируса пациенты могут заразить близких с такой же вероятностью, как и непривитые инфицированные.

Об этом со ссылкой на обнародованное в журнале Lancet исследование Имперского колледжа Лондона и Агентства по безопасности здоровья Великобритании (HSA) сообщает The Guardian.

Ученые проанализировали данные 204 бытовых контактов 138 человек, инфицированных COVID-штаммом "Дельта". Более двухсот участников исследования, после выявления заболевания у одного из членов их семьи, ежедневно в течение двух недель сдавали тест на коронавирус.

В итоге 53 человека заразились. В то же время 31 из них был полностью вакцинирован, а еще 15 — не имели никакой прививки.

"Исследование показало, что, хотя вакцинация против COVID-19 имеет решающее значение для предотвращения тяжелых заболеваний и смерти, даже полностью привитые люди заражаются вирусом и передают его дальше", — указали эксперты.

Отмечается, что домохозяйства являются ключевым местом передачи коронавируса. "Длительные ежедневные контакты с инфицированным человеком связаны с повышенным риском заражения вирусом", — говорится в материале.

В то же время, полностью вакцинированный контакт имеет около 25% вероятности заразиться вирусом от инфицированного члена семьи, тогда как непривитый контакт — около 38%.

"К удивлению, мы обнаружили, что уже через три месяца после получения второй дозы вакцины риск заражения был выше, чем после недавней вакцинации, — добавили авторы исследования. — Это говорит о том, что защита, вызванная вакциной, ослабевает примерно через три месяца после второй инъекции".

Впрочем, эксперты настаивают на важности вакцинации и ревакцинации, отмечая, что непривитые люди не могут полагаться на иммунитет тех, кто полностью вакцинирован. И если полностью вакцинированные люди заразятся, они останутся защищенными от тяжелых болезней и смерти и, как правило, будут иметь только легкое течение.

Ранее сообщалось, что один из бюджетных антидепрессантов, известный как "флувоксамин", может снижать риск госпитализации среди амбулаторных больных, у которых на раннем этапе был диагностирован COVID-19.

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