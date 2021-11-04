Британские ученые заявили о потере из-за коронавируса 28 миллионов лет жизни: исследование

Рекордсменом по количеству потерянных потенциальных лет жизни (YLL) оказалась Россия.

Ученые из Оксфордского университета заявили о 28 миллионах потерянных в результате COVID-19 потенциальных лет жизни (YLL) в 37 странах мира.

Об этом со ссылкой на соответствующее исследование, опубликованное в медицинском журнале BMJ, сообщает The Guardian.

Эксперты, измерив количество летальных исходов и возраст умерших, обнаружили, что "наряду со значительным сокращением продолжительности жизни в большинстве стран резко возросло количество лет, потерянных в результате преждевременной смерти".

Доктор Назрул Ислам из Оксфордского департамента здравоохранения Наффилда, руководивший исследованием, сказал, что он и его команда были "шокированы" результатами.

"Нам пришлось остановиться в какой-то момент, чтобы все обдумать, — сказал Ислам, сам потерявший из-за COVID-19 родственников и коллег. — Ничто в моей жизни так не шокировало меня, как пандемия".

Используя показатель YLL, международная группа исследователей оценила изменения в ожидаемой продолжительности жизни и в дополнительных годах жизни, потерянных по всем причинам в 2020 году.

Они сравнили продолжительность жизни и количество потерянных лет в 2020 году с ожиданиями, основываясь на тенденциях в период с 2005 по 2019 год в 37 странах с доходом выше среднего и с высоким уровнем дохода.

Оказалось, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин снизилась во всех странах, за исключением Новой Зеландии, Тайваня и Норвегии, где наблюдался рост ожидаемой продолжительности жизни, а также Дании, Исландии и Южной Кореи, где нет свидетельств об изменении этих показателей.

Наибольшее сокращение продолжительности жизни в годах зафиксировали в России (-2,33 у мужчин и -2,14 у женщин), США (-2,27 у мужчин и -1,61 у женщин) и Болгарии (-1,96 у мужчин и –1,37 у женщин).

А наибольшее количество потерянных лет жизни на 100 тысяч человек было в России (7 020 у мужчин и 4 760 у женщин), Болгарии (7 260 у мужчин и 3 730 у женщин) и Литве (5 430 у мужчин и 2 640 у женщин). .

Исследователи объяснили, что понимание всего влияния серьезнейшего кризиса общественного здравоохранения за столетие требует не только подсчета дополнительных смертей, но и анализа того, насколько преждевременными они были.

В то же время они отметили, что настоящее количество жертв, вероятно, еще выше, поскольку они в исследование не включено большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки из-за отсутствия данных.

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