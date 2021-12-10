Бронированный и с "дубинкой" вместо хвоста: ученые нашли новый вид динозавра (фото)

Динозавр был небольшим и имел мощный хвост.

Исследователи обнаружили около 80% скелета динозавра, проживавшего в Патагонии (Чили), примерно 74 млн лет назад.

Об этом пишет News Trust.

Четвероногое травоядное существо, названное Stegouros elengassen, является ярким примером ранней гонки вооружений, развившейся в эпоху динозавров и начавшуюся ради выживания.

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Это открытие также проливает свет на эволюцию увлекательной группы танковидных динозавров, называемых анкилозаврами. S. elengassen жил на территории, которая является южным краем Южной Америки, в меловой период на закате эпохи динозавров.

S. elengassen был небольшим, по сравнению с другими бронированными динозаврами – всего около 2 метров в длину. Также его рот был похож на клюв, а спина и бока были покрыты костяными структурами, которые служили броней.

Хвост динозавра отличался не только уникальным видом и мощностью, но и тем, что он был относительно коротким, с меньшим количеством позвонков, чем у других бронированных динозавров.

"Открытие нового типа "хвостового оружия" у бронированных динозавров стало огромным сюрпризом для нашей команды", — отметил ведущий автор исследования, палеонтолог Серхио Сото из Чилийского университета.

Associated Press

Напомним, новый вид динозавров был найден в Бразилии. Ему может быть около 70 млн лет.

Ученым уже удалось узнать, что они были хищниками. Эти создания длиной в 5 метров передвигались на двух задних лапах, имели короткие передние лапы и очень крепкий хвост.

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