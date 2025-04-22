Брюшной тиф становится неуязвимым: почему антибиотики уже не работают

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Хотя брюшной тиф стал редкостью в развитых странах, эта древняя инфекция, сопровождающая человечество тысячелетиями, снова становится глобальной опасностью. Причиной является резистентность супербактерии к лекарствам.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Исследования 2022 года выявили, что возбудитель брюшного тифа — Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi) — быстро развивает резистентность. Анализ 3489 штаммов из Южной Азии показал: XDR-тиф (экстенсивно устойчивый к лекарствам) уже не реагирует на традиционные антибиотики, включая фторхинолоны и цефалоспорины.

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Азитромицин — последний эффективный пероральный антибиотик — тоже теряет силу. Мутации, обеспечивающие устойчивость к нему, уже фиксируют во многих странах. Если XDR-штаммы (экстенсивно устойчивые) адаптируют эти мутации, лечить тиф будет практически нечем.

С 1990 года зафиксировано более 200 случаев международного переноса XDR-тифа. Хотя основной источник — Южная Азия (70% случаев), супербактерию обнаруживали в США, Канаде и Европе.

Брюшной тиф ежегодно поражает 11 миллионов человек, и без лечения до 20% случаев могут быть смертельными.

Что делать дальше?

Массовая иммунизация — конъюгированные вакцины могут предотвратить до 36% случаев. Пакистан уже внедрил массовую иммунизацию Инвестиции в антибиотики — нужны новые препараты для борьбы с резистентными штаммами.

Напомним, во Львовской области двое маленьких детей потеряли зрение на один глаз из-за кота.