Будет ли на Земле когда-нибудь следующий ледниковый период: ученые дали ответ

Следующий ледниковый период должен наступить примерно через 10 тысяч лет, но активная человеческая деятельность увеличивает вероятность его задержки или даже избегания.

Ученые сопоставили изменение орбитального движения нашей планеты и глобальное колебание температур. Так удалось обнаружить, что возможными причинами ледниковых периодов могут быть незначительные изменения в расположении Земли в космосе, в частности, в орбите (эксцентриситет), наклоне и изменении направления оси вращения (прецессия).

Ученые объяснили, что наклон планеты относительно орбиты влечет за собой изменение сезонности в течение периода, который длится 41 тысячу лет. Это влияет на то, сколько общей энергии света получают более высокие широты летом.

По этому пишет Science.

Прецессия же изменяет пик летней интенсивности в средних и высоких широтах с периодом 21 тысячу лет.

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Авторы работы считают, что важны оба параметра и их взаимодействие, однако на начало ледниковых периодов большее влияние имеет прецессия. Смена наклона планеты имеет значение для пика межледниковых промежутков времени.

Сравнив изменения параметров орбиты с ледниковыми периодами, ученые установили, что эксцентриситет изменяется в пределах циклов продолжительностью 100 тысяч лет.

"За последние миллионы лет мы нашли предполагаемую закономерность изменения климата Земли между ледниковыми периодами и мягкими теплыми периодами, такими как сегодня, которые называются межледниковыми периодами", — заявила соавтор исследования, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) Лоррейн Лир.

Исследовательница добавила, что вместе с коллегами была "впечатлена", когда обнаружила такие четкие тенденции влияния орбитальных параметров на климатические изменения.

Ученые подсчитали, что следующий ледниковый период должен наступить через 10 тысяч лет, однако люди оказали значительное влияние на естественные изменения климата из-за выбросов углекислого газа в атмосферу.

"Такой переход в ледниковое состояние через 10 тысяч лет очень маловероятен", — считает соавтор исследования из Института Альфреда Вегенера Грегор Норр.

Напомним, по прогнозам экспертов, к 2100 году Земля рискует потерять более половины своих ледников.