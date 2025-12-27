Будет ли полярное сияние на Новый год: ученые оценили последствия мощной вспышки на Солнце

Полярное сияние / Иллюстративный фото

Солнце решило напомнить о себе к концу года. В субботу, 27 декабря, приборы наблюдения зарегистрировали резкий всплеск излучения .

Об этом официально сообщили специалисты Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC).

Сильнейший за три недели

Это событие стало самым мощным за последние недели. Вспышка достигла пика около 04:00 по Киевскому времени и получила классификацию M5.1 .

В последний раз подобную высокую активность фиксировали 8 декабря , когда Солнце выдало экстремальную вспышку класса X1.1 . Этот выброс был значительно мощнее и даже повлек за собой временные сбои радиосвязи в Австралии и Юго-Восточной Азии. Нынешняя вспышка хоть и слабее (класс M – это «умеренный» уровень), но ее интенсивность составляет примерно 50% от порога высочайшего класса X.

Возвращение «старого» пятна

Астрономы выяснили, что источником нынешнего взрыва стала новая активная область , расположенная вблизи группы пятен AR4323 .

Интересно, что эта зона фактически является наследником старых активных регионов (AR 4294/4296), которые уже беспокоили Землю в начале декабря. Пятно совершило полный оборот вместе с Солнцем и снова появилось на восточном краю звезды, готовое к новым выбросам.

Последствия: радиоблекаут и прогноз на Новый год

Вспышка уже вызвала последствия для нашей планеты:

Зафиксирован радиоблекаут уровня R2 (умеренный).

Это могло привести к деградации или потере высокочастотной радиосвязи на освещенной стороне Земли в течение десятков минут.

Что касается магнитных бурь в новогоднюю ночь, то прогноз пока отрадный.

По данным Sansa Space Weather, геомагнитные условия в ближайшие дни, 28-30 декабря, ожидаются преимущественно на «тихом» уровне. Поскольку вспышка не была направлена прямо в сторону Земли, шансы увидеть полярное сияние в ночь на 1 января остаются низкими.

Напомним, солнечный зонд Parker Solar Probe зафиксировал непредвиденное поведение Солнца . Снимки, сделанные при рекордном сближении аппарата со звездой, впервые показали в деталях, как часть магнитного материала после мощного выброса снова падает обратно на Солнце.