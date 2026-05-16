Будущее без протезов: создана сыворотка, способная запускать механизм отращивания утраченных конечностей.

Ученые создали препарат, активизирующий у мышей регенерацию конечностей, как в саламандре / © pixabay.com

Тысячелетиями, еще со времен Аристотеля, медики и мыслители искали ответ на вопрос: почему некоторые животные, такие как саламандры, способны полностью восстанавливать утраченные конечности , тогда как млекопитающие такой возможности лишены. Похоже, американским исследователям наконец-то удалось разгадать эту биологическую тайну.

О революционном открытии специалистов из Колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук Техасского университета A&M пишет Futurism.

Как работает механизм регенерации

Исследователи разработали двухэтапный процесс, имитирующий способность земноводных к регенерации после ампутации. В природе этот процесс, известный как эпиморфная регенерация, начинается с того, что место утраченной конечности покрывается слоем клеток кожи. Затем местные клетки перегруппировываются в бластему — временную структуру, которая становится базовым слоем для формирования новой конечности.

С помощью специально разработанной сыворотки, посылающей химические сигналы к клеткам, ученые смогли стимулировать рост такой бластемы у лабораторных мышей. В результате у испытуемых млекопитающих запустился процесс восстановления костей, суставов и связок.

Способность не отсутствует – она скрыта

По словам соавтора исследования Кена Мунеоки, суть метода заключается в изменении естественного поведения клеток. Сначала сыворотка останавливает процесс рубцевания тканей (образование шрама), а затем дает клеткам сигнал, что нужно строить. Важно, что в отличие от типичных регенеративных подходов, возлагаемых на внешние стволовые клетки, этот метод использует исключительно те клетки, которые уже находятся на месте травмы.

Хотя процесс еще нуждается в усовершенствовании, ученые надеются, что он поможет уменьшить рубцевание и будет стимулировать регенерацию тканей после тяжелых травм. Другой соавтор исследования, Ларри Сува, подчеркнул, что эти результаты кардинально изменяют наше понимание процесса заживления у млекопитающих.

«Клетки, которые мы считали неспособными к перепрограммированию, на самом деле таковы. Эта способность не отсутствует у нас — она просто скрыта», — подытожил ученый.

Напомним, исследование аксолотля и других животных с высокой способностью к регенерации помогло ученым выявить генетические механизмы, которые в будущем могут сделать возможным восстановление конечностей у людей . Это необычное животное – аксолотля – часто называют «Питером Пэном» животного мира из-за его способности не взрослеть.

