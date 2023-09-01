Будущее ближе, чем кажется: 10 технологий 2023 года, которые изменят жизнь всего человечества

Мы живем в мире стремительного развития технологий и уже не представляем свою жизнь без разнообразных гаджетов и программ, которые упрощают наш быт, делают его более комфортным. А еще каких-нибудь 10 лет назад мы даже представить не могли, что нам будет помогать искусственный интеллект в работе или учебе. Итак, какие новейшие технологии призваны изменить целый мир, а заодно и жизнь каждого из нас, – читайте дальше.

Искусственный интеллект для творчества

Это один из видов ИИ, что может генерировать новый оригинальный контент. С помощью этой программы можно создавать новые продукты в медицине, инженерии, дизайне, архитектуре, литературе и т.д. ИИ работает на основе обработки больших объемов информации, выдавая совершенно новый продукт, которого еще не было. Но для этого его нужно верно настроить и даже тренировать. Искусственный интеллект может создать даже лекарство от некоторых болезней.

Устойчивый дата-центр

Это технология, которая призвана снизить нагрузку на энергосистемы, поскольку компьютеры требуют большого количества электроэнергии и производят очень много тепла. Дата-центры могут сделать процесс обработки данных экологически чистым, без потребления электроэнергии. Для этого предусмотрено использование воды, чтобы рассеивать избыток тепла. Также разработаны специальные технологии, которые перенаправляют тепло для обогрева зданий или промышленных процессов.

Полезные искусственные вирусы

Это вирусы, созданные для того, чтобы лечить людей, животных и растения. Их вводят в организм человека, вирусы ищут бактерии, вызвавшие заболевание, и нейтрализуют их. Такие полезные бактерии помогут в борьбе с опасными возбудителями болезней, с которыми трудно справиться с помощью лекарства.

Метаверс для психического здоровья

Это подборка видеоигр и программ, помогающих вылечить психические расстройства и восстановить ментальное здоровье. Ведь стремительное развитие современного мира несет нагрузку на психику, с которой иногда людям очень трудно справиться. Поэтому сегодня очень распространена проблема нестабильного психического состояния людей. А благодаря таким играм можно преодолеть депрессию и тревожные состояния.

Растительные датчики

Такие датчики были разработаны для стимулирования активного роста и развития растений. Тем самым можно повысить производительность сельского хозяйства. Эти устройства контролируют температуру воздуха, влажность почвы и уровень питательных веществ, чтобы помочь повысить урожайность. Такой датчик позволит уменьшить использование воды и удобрений, а также предотвратит заболевание растения.

Пространственная омика

Эта новая разработка призвана более тщательно изучить организм человека, животных и растений. Технология может отражать весь биологический процесс живых организмов на молекулярном уровне. Это позволит лучше исследовать и изучить работу живых организмов.

Экологическое топливо для авиации

Это топливо призвано уберечь окружающую среду от загрязнения. Одной из его составляющих является экологически чистый водород, что уменьшает выброс парниковых газов в атмосферу на 95% по сравнению с реактивным топливом. Поэтому это топливо очень важно для полетов на большие расстояния, поскольку способно полностью заменить реактивное.

Гибкие батареи

Батарея, изготовленная из гибких видов металла, способна принимать любую форму. Ее можно согнуть, скрутить и даже растянуть. Гибкие батареи применяются в медицинском переносном оборудовании, биометрических датчиках, умных часах. Эта батарея позволит сделать любое устройство удобным и компактным.

Нейронная гибкая электроника

Эта новая разработка призвана убрать вспомогательные инструменты и поможет человеку управлять своими гаджетами с помощью разума. В скором будущем мы сможем пользоваться компьютерами без мышки и клавиатуры, включать любое устройство без сенсора и голоса. Приборы просто будут взаимодействовать с нашим умом, нервная система будет отдавать приказы, а гаджеты будут их выполнять.

Медицинский искусственный интеллект

Такой ИИ облегчит и ускорит работу врачей, сделает ее более точной. Медицинский интеллект способен подмечать такие детали, которые не удается определить врачам. С помощью ИИ можно будет поставить точный диагноз, назначить правильное лечение и предупреждать болезни.

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