Будущее на Земле под угрозой: ученые объяснили, как на это повлияет жара

2024 год, вероятно, станет еще более жарким, чем предыдущий год.

Ученые предприняли попытку рассчитать реальную цену изменения климата. Результаты исследования показывают, что в течение следующих 36 лет закипание планеты обойдется человечеству в невероятные 24 триллиона долларов. Предполагается, что к 2060 году экономические потрясения коснутся многих отраслей.

Об этом пишет издание Daily Mail.

В частности, предполагается, что волны тепла на Земле будут все интенсивнее, в результате чего на планете станет слишком жарко для выращивания некоторых сельскохозяйственных культур — убытки отрасли составят миллиарды долларов. Кроме того, повышение уровня моря приведет к увеличению количества наводнений, а потому потребуется строительство новой дорогостоящей ифраструктуры.

Не меньшими будут и расходы на здравоохранение, которые увеличатся среди людей, страдающих влиянием жары. Также ученые предполагают, что в какой-то момент станет также слишком жарко для работы, что приведет к остановкам процессов, а это повлияет на бизнес.

Ряд климатических исследований также были сосредоточены на том, какое количество людей погибнет в результате изменения климата. Однако в новой работе команда из Школы устойчивого строительства Бартлетта Университетского колледжа Лондона сосредоточилась на побочных эффектах в глобальной цепочке поставок.

Напомним, эксперты из Китайской академии метеорологических наук составили карты, где показаны три района, которые, скорее всего, будут охвачены рекордной жарой этого года. Основной причиной невероятной жары называют Эль-Ниньо, которое способствует повышению температуры моря, наблюдающейся в последние несколько лет.

По словам руководителя исследования, профессора Дабо Гуана, экономические последствия изменения климата, как показывает их с коллегами работа, выглядят "потрясающими". Иными словами, чем больше нагревается наша планета, тем масштабнее кажутся потери.

По данным ученых, к 2060 году мир сдвинется на "более устойчивый путь", где парниковые выбросы будут ограничены. Прогнозируется, что глобальная температура поднимется только на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

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