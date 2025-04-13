Будущий суперконтинент может уничтожить все виды животных, включая людей

Космос / © Associated Press

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Идея о том, что экстремальная жара однажды может вызвать массовое вымирание и завершить доминирование людей и других млекопитающих, может показаться чем-нибудь из научно-фантастического фильма. Однако новые исследования указывают на то, что планета может столкнуться с этим кризисом, если континенты сольются в один сплошной континент. Некоторые исследователи утверждают, что это возможно первое вымирание такого рода после исчезновения динозавров.

Об этом пишет earth.

В недавнем исследовании ученые использовали мощные климатические модели, чтобы показать, как будущий суперконтинент, называемый Пангеей Ультим, может изменить глобальные условия. Прогнозы указывают на гораздо более жаркую и сухую среду с ограниченными возможностями для выживания.

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Работа опубликована в журнале Nature Geoscience и была возглавлена доктором Александром Фарнсвортом, старшим научным сотрудником Бристольного университета. Его команда изучала движение тектонических плит, смены солнца и уровень парниковых газов.

Пангее Ультима — следующий суперконтинент

Геологи давно утверждают, что континенты Земли постепенно двигаются со временем. Пангее Ультима — это гипотетический суперконтинент, который может появиться через миллионы лет. Если это произойдет, большая часть суши будет находиться вдали от охлаждающего воздействия океанов, что приведет к эффекту континентальности.

«Недавно возникший суперконтинент создаст эффект тройного удара: континентальность, яркое солнце и больше CO₂ в атмосфере, что увеличит температуру на большей части планеты», — пояснил доктор Фарнсворт.

Три фактора вымирания людей

Один из факторов — самая огромная суша, которая будет пасти регионы в горящих внутренних районах. Другой — постепенное усиление солнечной радиации со временем. Вулканическая активность добавляет еще больше углекислого газа в атмосферу, что способствует еще большему потеплению. «Широкие температуры от 40 до 50°C, и даже большие дневные колебания, в сочетании с высокой влажностью, в конечном счете определят нашу судьбу», — добавил доктор Фарнсворт. «Люди — вместе со многими другими видами — погибнут из-за невозможности испарять это тепло через пот, чтобы охлаждать свое тело».

Воздействие на другие млекопитающие

Исследователи отмечают, что млекопитающие в истории переживали температурные изменения, иногда выращивая более толстую шерсть в холодном климате или прибегая к спячке. Однако стойкое тепло труднее преодолеть, поскольку потоотделение важно для охлаждения тела. Как температура растет, млекопитающие не могут долго регулировать тепло без доступа к холодным приютам и надежным источникам воды.

Исследования указывают, что только 8% до 16% суши на будущем суперконтиненте будет оставаться в пределах приемлемой температуры. Сухость усложняет ситуацию, ограничивая водные ресурсы и уменьшая растительность. Поскольку так много территорий станет засушливым, поиск пищи и воды станет очень сложным.

Предупреждение о вымирании людей

«Нам очень важно не упустить из виду наш текущий климатический кризис, который является результатом человеческих выбросов парниковых газов», — подчеркнула соавтор исследования доктор Юнис Ло, научный сотрудник в области изменения климата и здоровья в Бристоле. «Хотя мы прогнозируем непригодную для жизни планету через 250 миллионов лет, сегодня мы уже ощущаем экстремальную жару, которая вредит здоровью человека. Вот почему важно добиться нулевых выбросов как можно быстрее.»

Последние десятилетия характеризуются ростом температур, что ставит под угрозу ресурсы. Жаркие волны угрожают урожаям, нарушают энергетические сети и ставят общины под риск.

Будущие уровни углекислого газа

Прогнозы в исследовании использовали модели химии океана и тектонических процессов для оценки уровня углекислого газа. Повышенная вулканическая активность в следующие миллионы лет указывает на увеличение уровня CO₂ с текущих значений до более чем 600 частей на миллион. Такие высокие концентрации создадут условия, враждебные для многих организмов.

Напоминание о прошедших событиях вымирания

Многие этапы истории Земли заканчивались большими потерями биоразнообразия. Приблизительно 443 миллиона лет назад во время Ордовицко-Силурийского вымирания исчезло около 85% морских видов.

Вымирание человека и экзопланеты

Этот анализ также расширяет способ, по которому ученые оценивают экзопланеты. Если континенты сольются, температура на планете может резко возрасти даже если планета находится в так называемой «жизнеспособной зоне» солнечной системы.

Это исследование также подчеркивает, что мир, который находится в так называемой «жизнеспособной зоне» солнечной системы, может быть не самым гостеприимным для людей, в зависимости от того, разбросаны ли континенты, как это сейчас, или собраны в один большой суперконтинент.

Напомним, ранее мы писали о том, что : 300-килограммовые млекопитающие, которых не видели более 100 лет, вернулись на историческую родину.