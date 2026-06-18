Буфет для НЛО: чем придется питаться пришельцам на Земле

Человеческая пища может оказаться для пришельцев с других планет смертельно опасной

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Если бы инопланетяне прибыли на нашу планету, вместо привычной человеческой пищи они потребляли бы базовые химические элементы или даже нуждались бы только в энергетической подзарядке.

Об этом сообщил изданию Daily Mail испанский профессор нутрициологии Хосе Мигель Сориано дель Кастильо из Университета Валенсии.

Рискованный буфет и сырье для пришельцев

По словам нутрициолога, наша планета стала бы очень рискованным буфетом для любых внеземных гостей. Даже при подобной биологии нет никаких гарантий, что безопасные для людей продукты подойдут инопланетным пищеварительным системам.

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Вместо потребления привычных блюд инопланетяне с гораздо большей вероятностью питались бы разнообразным сырьем, которое можно найти на Земле. Ученый утверждает, что для поддержания жизни им понадобились бы вода, азот, фосфор, железо, разные соли, липиды или простые органические молекулы.

Похищение животных и опасности для нашей планеты

В то же время исследователь предполагает, что классические сюжеты о похищении коров НЛО могут иметь вполне реальную научную основу. Поскольку земные животные имеют уникальные пищеварительные системы, разумные туристы вполне могли бы забирать их для изучения местных биологических процессов.

Нашу земную пищу инопланетянам следует употреблять крайне осторожно, ведь окружающая среда переполнена потенциальными токсинами, патогенами и опасными аллергенами. Наши белки или сахара могут оказаться совершенно бесполезными или даже смертельными для их метаболизма, если он использует другие аминокислоты.

Энергетические потребности и роботизированные зонды

Ученые уже могут примерно рассчитать энергетические потребности таких существ, основываясь на базовых законах биологии и физики. Чем больше размер имеет наземный организм, тем больше калорий ему необходимо потреблять для банального поддержания собственной жизнедеятельности.

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По этим расчетам, если вес пришельца составляет около 70 килограммов, его минимальная потребность без активности — 1700 ккал в день. Если же инопланетянин весит 150 кг, он должен употреблять более 3000 ккал в день для поддержания жизнедеятельности.

Однако существует еще более странная вероятность того, что первый контакт состоится с роботизированным зондом, которому вообще не нужна биологическая пища. Чрезвычайно развитые цивилизации могли трансформироваться в синтетические сущности, поэтому вместо жиров они потребляют электричество, тепло или ядерную энергию.

Парадокс Ферми и поиск внеземной жизни

Несмотря на наличие от 200 до 400 миллиардов звезд в нашей галактике, человечество до сих пор не выявило никаких признаков инопланетной жизни. Это противоречие в 1950 году сформулировал итальянский физик Энрико Ферми, допустив существование мощного барьера для развития космических цивилизаций.

Некоторые ученые считают, что такой барьер кроется в неизбежном самоуничтожении высокоразвитых обществ из-за стремительного технологического прогресса. Другие теории утверждают, что внеземные виды намеренно уходят от контактов с Землей, позволяя нам развиваться естественным путем в своеобразном изолированном зоопарке.

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Напомним, бразильская ясновидящая предсказала, что контакт с пришельцами состоится уже в считанные дни во время одной из игр чемпионата мира по футболу. Медиум предупредила, что инопланетяне украдут футболистов и болельщиков прямо со стадиона.

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