Бумажные соломинки могут быть опаснее пластиковых: учёные сделали неожиданное открытие

Бумажные соломинки могут наносить окружающей среде больший вред, чем пластиковые / © Pexels

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Бумажные соломинки, ставшие популярной альтернативой пластиковым из экологических соображений, по некоторым показателям могут наносить больший вред окружающей среде. Исследование в Южной Корее показало, что их канцерогенное воздействие в 6,33 раза выше, чем у традиционных пластиковых аналогов.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Учёные решили оценить, какой вред могут наносить различные виды соломинок на всех этапах их существования. Для сравнения выбрали четыре варианта: бумажные изделия, обычные пластиковые, биоразлагаемые пластиковые и изготовленные из сахарного тростника.

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В ходе анализа учитывались 16 категорий воздействия на природу и здоровье людей. Исследователей интересовало, в частности, как производство и утилизация соломинок сказываются на климате, качестве воздуха, уровне загрязнения и выбросах потенциально опасных веществ.

При этом оценка не ограничивалась только готовой продукцией. Специалисты проследили весь путь материалов — от добычи или получения сырья до производства соломинок и обращения с ними после использования.

Чем бумажные соломинки уступают пластиковым

По результатам исследования показатель канцерогенного воздействия бумажных соломинок оказался в 6,33 раза выше, чем у пластиковых. Кроме того, бумажные изделия в 2,04 раза сильнее влияли на повышение кислотности окружающей среды.

Повышение кислотности почв и водоемов может негативно сказываться на растениях, животных и экосистемах. Именно поэтому этот фактор также был учтён при сравнении материалов.

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Общая картина оказалась неожиданной: обычные пластиковые соломинки показали лучшие результаты в 10 из 16 категорий, по которым проводилась оценка.

В частности, они оказали наименьшее негативное воздействие по показателям, связанным с изменением климата, загрязнением атмосферы и токсичностью для человека.

Бумажные изделия, в свою очередь, заняли последнее место в трёх категориях.

Однако худшие результаты по большинству показателей продемонстрировали соломинки из пластика на растительной основе — био-ПЭ. Они уступили другим вариантам в десяти категориях, среди которых воздействие на озоновый слой, образование смога и закисление почв и воды.

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Для расчета последствий утилизации авторы исследования использовали сценарий, согласно которому 74% выброшенных соломинок сжигаются. Остальные 26%, по их предположениям, попадают на полигоны для захоронения отходов.

Почему бумажные соломинки не так просто переработать

Проблемы с бумажными соломинками не ограничиваются показателями их воздействия на окружающую среду. Учёные также обратили внимание на сложности, возникающие после того, как такие изделия попадают в мусор.

Хотя бумажные соломинки часто представляют как материал, пригодный для переработки, на самом деле сделать это не всегда просто.

Одна из причин — их размеры. Поскольку соломинки маленькие, оборудованию на перерабатывающих предприятиях сложно отделять их от общей массы отходов.

К тому же бумага — не единственный материал, который используется для их изготовления. В конструкции могут присутствовать специальные покрытия и клеи, создающие дополнительные препятствия при переработке.

В Южной Корее заговорили о провале экологической политики

Выводы исследователей вызвали критику решений о замене традиционного пластика альтернативными материалами.

В частности, южнокорейский законодатель Ким Ви Сан обвинил правительство в продвижении неэффективных заменителей под видом экологических решений.

Он призвал власти признать провал такой политики и не возвращаться к подобной практике.

Результаты исследования могут стать аргументом и в дискуссии об ограничении использования пластиковых трубочек в Соединённых Штатах.

В ряде американских штатов, в частности в Калифорнии, Нью-Йорке и Нью-Джерси, действуют ограничения, согласно которым многие заведения не должны предлагать пластиковые соломинки без просьбы посетителя.

В Нью-Йорке такой запрет на автоматическую выдачу соломинок распространяется на рестораны и другие заведения общественного питания.

Как бумажные соломинки снова стали частью повседневной жизни

История бумажных трубочек началась задолго до современных экологических кампаний. Они появились ещё в 1888 году и использовались до тех пор, пока рынок постепенно не перешёл на пластиковые изделия.

В середине прошлого века пластик начал вытеснять бумагу благодаря более низкой стоимости и большей прочности. Со временем именно пластиковые соломинки стали привычным атрибутом в заведениях общественного питания.

Однако примерно в 2018 году тенденция изменилась. На фоне обеспокоенности количеством пластиковых отходов в Мировом океане и распространения экологических кампаний бумажные альтернативы вновь обрели популярность.

Этому также способствовали решения городов об ограничении использования одноразового пластика.

Теперь результаты южнокорейского исследования поднимают вопрос об экологических преимуществах такой замены.

Напомним, что американский стартап Radical Numerics заявил об использовании вирусов, созданных с помощью искусственного интеллекта, для лечения пациента с опасной бактериальной инфекцией.

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