Ледник Судного дня / © NASA

Научная группа, исследующая ускоренное таяние ледника Туэйтс в Антарктиде, столкнулась с непредвиденной аварией: основное оборудование застряло в толще льда менее чем за километр до цели. Из-за ограниченного погодой «окна» исследователи могли потерять инструменты на неопределенное время.

Об этом сообщило издание Futurism.

По данным издания New York Times, которое сопровождало экспедицию, команда пробурила примерно 30-сантиметровую скважину глубиной около 1000 метров, используя горячую воду, чтобы добраться до подледниковых вод «ледника Судного дня». Однако специальные приборы прошли лишь три четверти пути и остановились во льду в полумиле от целевого слоя.

Ученые отмечают, что скважина начнет замерзать уже через 48 часов, если не поддерживать ее горячей водой. Это создало критическое временное давление: до ухудшения погоды вертолеты должны были успеть доставить или забрать оборудование.

Хотя часть пилотных инструментов удалось опустить и поднять, основной комплекс так и не достиг зоны исследования. Океанограф и инженер по бурению Кит Макинсон назвал ситуацию «абсолютно ужасной», подчеркнув, что экспедиция работает в условиях жестко ограниченного времени.

Несмотря на провал основного плана, собранные пилотными датчиками данные стали прорывом: впервые удалось зафиксировать температуру и течение воды под центральной частью ледника Туэйтс. Эти измерения показывают, что вода под ним значительно теплее и движется быстрее, чем ожидали исследователи, что может частично объяснять ускоренное таяние.

Ученые отмечают, что хотя экспедиция не получит долгосрочных данных, миссия является критически важным доказательством. Главный ученый группы Вон Санг Ли подчеркнул, что работа будет продолжена.

Напомним, ранее ученые нашли ранее неизвестный механизм, который «подгрызает» ледники снизу. Это похоже на то, как вы размешиваете молоко в кофе — маленькие водовороты, которые делают большую беду.