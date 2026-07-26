Была ли жизнь на Марсе: что на самом деле обнаружила первая миссия на Красной планете

Первое фото с поверхности Марса / © NASA

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Первый в истории успешный посадочный аппарат на Марсе, американский Viking 1, который полвека назад передал на Землю первые фотографии с поверхности Красной планеты, мог не только зафиксировать возможные признаки внеземной жизни, но и непреднамеренно уничтожить доказательства её существования в ходе проведения своих экспериментов. Несмотря на официальный вывод NASA об отсутствии убедительных доказательств жизни, споры вокруг результатов миссии продолжаются и сегодня.

Об этом сообщает Live Science.

20 июля 1976 года космический аппарат НАСА «Викинг-1» стал первым в истории человечества, который успешно совершил посадку на Марсе и передал фотографии непосредственно с поверхности Красной планеты.

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По данным NASA, автоматическая станция была запрограммирована на съемку первого снимка всего через 25 секунд после приземления. Посадка состоялась в 7:53 по восточному времени США — ровно через семь лет после исторической высадки экипажа «Аполлона-11» на Луну.

Изначально планировалось завершить миссию к 4 июля 1976 года, чтобы приурочить её к 200-летию независимости США, однако дату пришлось перенести из-за длительных поисков безопасного места для посадки.

Аппарат приземлился в районе Хрисе-Планития, к северу от марсианского экватора. Из-за огромного расстояния между Марсом и Землёй подтверждение успешной посадки поступило лишь через 19 минут после самого события.

Изображение, вошедшее в историю

Первый снимок начал постепенно появляться на экранах Лаборатории реактивного движения НАСА примерно через 40 минут после посадки. Изображение формировалось строка за строкой, открывая человечеству каменистую поверхность другой планеты.

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Руководитель группы обработки изображений посадочного модуля Томас Мач вспоминал, что с восторгом наблюдал за появлением первых строк на фотографии.

«Видны камни и песок, и — наконец, в крайнем правом углу — одна из опор аппарата, символический артефакт, который закрепляет наше достижение печатью реальности… Я снова и снова повторяю: „Это невероятно“», — рассказывал он.

На фотографии была запечатлена твердая, покрытая камнями поверхность Марса, а уже на следующий день на Землю передали первый цветной снимок. Вскоре ученые получили и полную панораму места посадки.

Миссия, которая изменила науку о Марсе

Программа Viking состояла из двух орбитальных аппаратов и двух посадочных модулей. Через шесть недель после Viking-1 на Марс успешно прибыл Viking-2, который совершил посадку в районе Утопия-Планития.

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Орбитальные станции подробно картографировали планету и передали на Землю более 52 тысяч орбитальных фотографий, а посадочные модули прислали ещё около 4,5 тысячи снимков с поверхности.

Именно эта миссия заложила основу современных исследований Марса и значительно расширила знания человечества о геологии и климате Красной планеты.

Обнаружил ли «Викинг» жизнь на Марсе?

Наибольшую загадку миссии представляют собой результаты первых в истории экспериментов по поиску жизни в марсианной почве.

Официальный вывод по итогам исследований заключался в том, что убедительных доказательств существования живых организмов обнаружить не удалось. В то же время часть ученых до сих пор убеждена, что один из проведенных экспериментов все же зафиксировал биологическую активность.

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Другая гипотеза выглядит ещё более интригующей: некоторые исследователи предполагают, что сами эксперименты могли случайно разрушить органические соединения или другие потенциальные доказательства существования жизни, которые они пытались обнаружить.

Интерес к этим данным вновь возрос после открытий, сделанных в ходе последующих миссий. В частности, марсоход Curiosity обнаружил на Марсе органические молекулы, а аппарат Phoenix — перхлоратные соли, которые могли повлиять на результаты экспериментов Viking. Именно поэтому часть учёных сегодня вновь анализирует архивные данные легендарной миссии.

Загадка, на которую до сих пор нет ответа

Viking 1 работал на Марсе до 1982 года, когда связь с ним была потеряна из-за ошибки в программном обеспечении во время обновления. Его «побратим» Viking 2 прекратил работу на два года раньше.

Несмотря на завершение миссии, главный вопрос, который она оставила после себя, до сих пор не имеет окончательного ответа: стал ли Viking 1 первым аппаратом, который обнаружил признаки жизни за пределами Земли, или же в ходе собственных экспериментов непреднамеренно уничтожил важнейшие доказательства её существования. Именно эта неопределённость и спустя 50 лет остаётся одной из величайших загадок современной планетологии.

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Напомним, что на Марсе часть подземных толчков не может быть объяснена тектоническими процессами или падением метеоритов. Происхождение некоторых сейсмических явлений остается неизвестным.

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